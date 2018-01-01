Диабет повышает вероятность развития рака, риск женщин выше

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Сахарный диабет связан с повышением риска развития рака, особенно у женщин, установило новое исследование.Обзор 47 исследований, охвативших 20 миллионов человек, впервые показал, что у женщин с сахарным диабетом риск появления любых злокачественных опухолей выше, чем у мужчин. Авторы научной работы подчеркивают, что эта разница «не незначительна» и требует внимания.Исследование было проведено Институтом глобального здоровья (George Institute for Global Health) при Оксфордском Университете. Было показано, что вероятность рака у женщин с сахарным диабетом на 27% выше, чем у женщин без этой болезни. В то же время, у мужчин с появлением диабета этот риск увеличивается на 19%.В целом, научная работа показала, что у женщин с сахарным диабетом риск развития любого вида рака на 6% выше, чем у мужчин-диабетиков.Соавтор исследования доктор Санне Петерс (SannePeters) говорит:«Исторически мы знали, что женщин часто недолечивают, когда у них появляются первые симптомы диабета. Их с меньшей вероятностью интенсивно лечат, им не дают столь же сильные лекарства, как мужчинам. Все эти проблемы могут в определенной мере объяснять большие риски женщин. Но без продолжения исследований мы точно не можем сказать причины».У женщин-диабетиков на 12% чаще развивается рак почки, на 13% - рак полости рта, на 14% - рак желудка, на 15% - лейкемия по сравнению с мужчинами, больными диабетом. При этом, риск рака печени у женщин был ниже на 12%.Считается, что повышенный уровень глюкозы может вести к повреждению ДНК, провоцируя развитие рака.