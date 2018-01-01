Ученые смогли обернуть вспять выпадение волос и образование морщин

Новое исследование показало, что надежда на разглаживание морщин и восстановление выпавших волос существует. Во всяком случае, ученые смогли проделать это на мышах.В Алабамском университете (UniversityofAlabama) в Бирмингеме ученые придумали способ обратить видимые признаки старения вспять. Авторы смогли «отключить» соответствующую мутацию.В клетках 90% энергии вырабатывается митохондриями, функция которых с возрастом ослабевает. Это приводит ко многим симптомам старения, включая потерю волос и образование морщин. Когда митохондриальная ДНК не работает, это может вызвать болезни, характерные для старости: рак, заболевания сердца, нервные патологии.Ученые активировали у мышей мутацию, которая подавляет действие митохондрий, как это случается у людей при старении. Всего в несколько недель мыши стали терять волосы, у них стали появляться морщины, животные стали сонными. Морщины гистологически были похожи на человеческие.Когда же ученые «выключили» указанную мутацию, морщины и потеря волос подверглись обратному развитию. Внешний вид животных постепенно становился таким, как был до эксперимента.«Как мы знаем, это наблюдение беспрецедентно. Однако старение внутренних органов не остановилось, когда мутацию выключили. Это может означать, что роль митохондрий в здоровье кожи больше, чем в здоровье внутренних органов», - сказал профессор Кешав Сингх (KeshavSingh), автор исследования.Это исследование показывает, что не только митохондрии являются ключевым фактором появления симптомов старения. В то же время, симптомы, за которые ответственны митохонрии, в будущем будет можно развернуть вспять.