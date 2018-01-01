Учёные: качество сна матери отражается на развитии плода в утробе

Австралийские педиатры опубликовали неутешительную статистику. Согласно ей, каждый десятый ребенок появляется на свет в результате преждевременных родов, каждый шестой – мертворожденный, а более 15% младенцев нуждаются в дополнительной терапии.При этом, в 40% причина мертворождения остается невыясненной.После длительных наблюдений за развитием плода в утробе специалисты выяснили влияние сна матери на последующее развитие малыша. Учитывался сам процесс родов, а также вес и рост ребенка при рождении.Ученые доказали: сон беременной в положении «на спине» снижает поступление необходимого количества кислорода и питательных веществ в плаценту.Это негативно отражается на развитии ребенка в утробе. Обструктивный апноэ сна приводит к различным нарушениям обмена веществ и сосудистых функций.Это повышает вероятность преждевременных родов и мертворождения, считают ученые.