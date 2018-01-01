Учёные: качество сна матери отражается на развитии плода в утробе
При этом, в 40% причина мертворождения остается невыясненной.
После длительных наблюдений за развитием плода в утробе специалисты выяснили влияние сна матери на последующее развитие малыша. Учитывался сам процесс родов, а также вес и рост ребенка при рождении.
Ученые доказали: сон беременной в положении «на спине» снижает поступление необходимого количества кислорода и питательных веществ в плаценту.
Это негативно отражается на развитии ребенка в утробе. Обструктивный апноэ сна приводит к различным нарушениям обмена веществ и сосудистых функций.
Это повышает вероятность преждевременных родов и мертворождения, считают ученые.
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