Как бороться с конъюнктивитом с помощью 7 натуральных средств

Жжение в глазах, воспаление, покраснение, как правило, говорят о том, что у нас конъюнктивит. Учти, это серьезная болезнь. А потому ее обязательно нужно лечить, чтобы с конъюнктивитом не пришли осложнения.

Эксперты рассказали, как бороться с конъюнктивитом, какие натуральные средства помогут в этом.

Что такое конъюнктивит?

Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, слизистой оболочки глаза.

Как правило, эту болезнь вызывают бактерии, вирусы, грибки. Она также может иметь аллергическую природу.

Признаки конъюнктивита:

Во-первых, зуд и жжение в области глаз
Во-вторых, повышенная чувствительность к свету
В-третьих, воспаление и покраснение глаз
В-четвертых, затуманенное зрение
А также повышенная слезоточивость
И ощущение в глазу инородного тела

Как с ним бороться

1. Промывание

Как известно, воду (она может быть разной температуры) используют в натуральной медицине для борьбы с болезнями.

Что касается конъюнктивита, то лечению помогают компрессы с холодной водой. Такой компресс накладывают на больной глаз.

Делать эту процедуру нужно несколько раз в день, особенно если глаза слишком чувствительны к другим наружным средствам.

2. Настой хвоща полевого и эхинацеи

Попробуй при конъюнктивите настой двух лекарственных растений:

Хвощ полевой снимает воспаление, а также помогает заживлять раны. Это происходит благодаря большому количеству в нем минералов, особенно кремния.

Эхинацея — одно из лучших средств для укрепления иммунитета. Она помогает телу бороться с вирусами и бактериями.

Это лекарственное растение можно применять как для лечения, так и для профилактики. Но имей в виду, принимать его долго не стоит.

Отваривать хвощ и эхинацею не нужно. Когда вода закипит, снимаем ее с огня и настаиваем лекарственные растения хотя бы 20 минут.

3. Компресс с настоем ромашки

Из этих лекарственных растений готовят, например, средства и для наружного применения. Чтобы быстрее вылечить конъюнктивит, сочетай их с внутренними средствами.

Ромашка — отличное средство при проблемах с глазами, поскольку она снимает воспаление. Она также подавляет активность бактерий и вирусов. Настой ромашки помогает снять симптомы конъюнктивита и ускорить выздоровление.

Во-первых, готовим концентрированный настой ромашки.
Затем смачиваем в нем кусок марли и прикладываем его к больному глазу.
Таким образом, настой действует на веко и постепенно проникает в глаз.

Делай этот компресс хотя бы два или три раза в течение дня.

4. Гигиена поможет бороться с конъюнктивитом

Соблюдение гигиены помогает не только лечить, но и избежать этой болезни.

Советуем следовать этим простым советам:

В первую очередь, не три постоянно глаза.
Во-вторых, для больного глаза заведи отдельное полотенце.
В-третьих, не трогай глаза грязными руками.
А также, если ты носишь контактные линзы, следуй всем рекомендациям.

А еще во время лечения не пользуйся косметикой. Если у тебя часто бывает конъюнктивит, то лучше ее не использовать. Или, по крайней мере, косметика должна быть натуральной и не вызывать аллергии.

5. Щелочная диета

Когда в организме есть какое-то воспаление, в нем повышается кислотность. А потому включи в диету больше продуктов с щелочными свойствами. В результате кислотно-щелочной баланс нормализуется.

Итак, ешь чаще:

Овощи и зелень
Такие фрукты, как, к примеру, авокадо, помело, лимон, бананы, арбуз
Чеснок
Орехи и семена
Водоросли
Кайенский перец

6. Натуральные глазные капли

Имей в виду, чтобы бороться с конъюнктивитом, можно использовать натуральные глазные капли. Это, например, капли из лекарственного растения очанки.

Гомеопатические глазные капли тоже помогают при конъюнктивите. И, к счастью, они не дают побочных эффектов.

7. Натуральные пищевые добавки

На помощь придут и некоторые натуральные пищевые добавки. В особенности, применяй те, что содержат:

Витамин А: есть в продуктах, богатых каротином и бета-каротином.
Витамины группы В: очень полезны для глаз.
Витамин Е: предотвращает вред, который могут причинить зрению свободные радикалы.
Витамин С: укрепляет иммунитет, а также способствует лучшему усвоению витаминов А и Е.

Итак, как видишь, домашних средств для лечения этой болезни глаз довольно много. К счастью, они доступны и просты. А потому сразу используй их при первых же признаках!
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