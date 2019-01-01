Как бороться с конъюнктивитом с помощью 7 натуральных средств
Эксперты рассказали, как бороться с конъюнктивитом, какие натуральные средства помогут в этом.
Что такое конъюнктивит?
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, слизистой оболочки глаза.
Как правило, эту болезнь вызывают бактерии, вирусы, грибки. Она также может иметь аллергическую природу.
Признаки конъюнктивита:
Во-первых, зуд и жжение в области глаз
Во-вторых, повышенная чувствительность к свету
В-третьих, воспаление и покраснение глаз
В-четвертых, затуманенное зрение
А также повышенная слезоточивость
И ощущение в глазу инородного тела
Как с ним бороться
1. Промывание
Как известно, воду (она может быть разной температуры) используют в натуральной медицине для борьбы с болезнями.
Что касается конъюнктивита, то лечению помогают компрессы с холодной водой. Такой компресс накладывают на больной глаз.
Делать эту процедуру нужно несколько раз в день, особенно если глаза слишком чувствительны к другим наружным средствам.
2. Настой хвоща полевого и эхинацеи
Попробуй при конъюнктивите настой двух лекарственных растений:
Хвощ полевой снимает воспаление, а также помогает заживлять раны. Это происходит благодаря большому количеству в нем минералов, особенно кремния.
Эхинацея — одно из лучших средств для укрепления иммунитета. Она помогает телу бороться с вирусами и бактериями.
Это лекарственное растение можно применять как для лечения, так и для профилактики. Но имей в виду, принимать его долго не стоит.
Отваривать хвощ и эхинацею не нужно. Когда вода закипит, снимаем ее с огня и настаиваем лекарственные растения хотя бы 20 минут.
3. Компресс с настоем ромашки
Из этих лекарственных растений готовят, например, средства и для наружного применения. Чтобы быстрее вылечить конъюнктивит, сочетай их с внутренними средствами.
Ромашка — отличное средство при проблемах с глазами, поскольку она снимает воспаление. Она также подавляет активность бактерий и вирусов. Настой ромашки помогает снять симптомы конъюнктивита и ускорить выздоровление.
Во-первых, готовим концентрированный настой ромашки.
Затем смачиваем в нем кусок марли и прикладываем его к больному глазу.
Таким образом, настой действует на веко и постепенно проникает в глаз.
Делай этот компресс хотя бы два или три раза в течение дня.
4. Гигиена поможет бороться с конъюнктивитом
Соблюдение гигиены помогает не только лечить, но и избежать этой болезни.
Советуем следовать этим простым советам:
В первую очередь, не три постоянно глаза.
Во-вторых, для больного глаза заведи отдельное полотенце.
В-третьих, не трогай глаза грязными руками.
А также, если ты носишь контактные линзы, следуй всем рекомендациям.
А еще во время лечения не пользуйся косметикой. Если у тебя часто бывает конъюнктивит, то лучше ее не использовать. Или, по крайней мере, косметика должна быть натуральной и не вызывать аллергии.
5. Щелочная диета
Когда в организме есть какое-то воспаление, в нем повышается кислотность. А потому включи в диету больше продуктов с щелочными свойствами. В результате кислотно-щелочной баланс нормализуется.
Итак, ешь чаще:
Овощи и зелень
Такие фрукты, как, к примеру, авокадо, помело, лимон, бананы, арбуз
Чеснок
Орехи и семена
Водоросли
Кайенский перец
6. Натуральные глазные капли
Имей в виду, чтобы бороться с конъюнктивитом, можно использовать натуральные глазные капли. Это, например, капли из лекарственного растения очанки.
Гомеопатические глазные капли тоже помогают при конъюнктивите. И, к счастью, они не дают побочных эффектов.
7. Натуральные пищевые добавки
На помощь придут и некоторые натуральные пищевые добавки. В особенности, применяй те, что содержат:
Витамин А: есть в продуктах, богатых каротином и бета-каротином.
Витамины группы В: очень полезны для глаз.
Витамин Е: предотвращает вред, который могут причинить зрению свободные радикалы.
Витамин С: укрепляет иммунитет, а также способствует лучшему усвоению витаминов А и Е.
Итак, как видишь, домашних средств для лечения этой болезни глаз довольно много. К счастью, они доступны и просты. А потому сразу используй их при первых же признаках!
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