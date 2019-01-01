Как бороться с конъюнктивитом с помощью 7 натуральных средств

Жжение в глазах, воспаление, покраснение, как правило, говорят о том, что у нас конъюнктивит. Учти, это серьезная болезнь. А потому ее обязательно нужно лечить, чтобы с конъюнктивитом не пришли осложнения.Эксперты рассказали, как бороться с конъюнктивитом, какие натуральные средства помогут в этом.Что такое конъюнктивит?Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, слизистой оболочки глаза.Как правило, эту болезнь вызывают бактерии, вирусы, грибки. Она также может иметь аллергическую природу.Признаки конъюнктивита:Во-первых, зуд и жжение в области глазВо-вторых, повышенная чувствительность к светуВ-третьих, воспаление и покраснение глазВ-четвертых, затуманенное зрениеА также повышенная слезоточивостьИ ощущение в глазу инородного телаКак с ним бороться1. ПромываниеКак известно, воду (она может быть разной температуры) используют в натуральной медицине для борьбы с болезнями.Что касается конъюнктивита, то лечению помогают компрессы с холодной водой. Такой компресс накладывают на больной глаз.Делать эту процедуру нужно несколько раз в день, особенно если глаза слишком чувствительны к другим наружным средствам.2. Настой хвоща полевого и эхинацеиПопробуй при конъюнктивите настой двух лекарственных растений:Хвощ полевой снимает воспаление, а также помогает заживлять раны. Это происходит благодаря большому количеству в нем минералов, особенно кремния.Эхинацея — одно из лучших средств для укрепления иммунитета. Она помогает телу бороться с вирусами и бактериями.Это лекарственное растение можно применять как для лечения, так и для профилактики. Но имей в виду, принимать его долго не стоит.Отваривать хвощ и эхинацею не нужно. Когда вода закипит, снимаем ее с огня и настаиваем лекарственные растения хотя бы 20 минут.3. Компресс с настоем ромашкиИз этих лекарственных растений готовят, например, средства и для наружного применения. Чтобы быстрее вылечить конъюнктивит, сочетай их с внутренними средствами.Ромашка — отличное средство при проблемах с глазами, поскольку она снимает воспаление. Она также подавляет активность бактерий и вирусов. Настой ромашки помогает снять симптомы конъюнктивита и ускорить выздоровление.Во-первых, готовим концентрированный настой ромашки.Затем смачиваем в нем кусок марли и прикладываем его к больному глазу.Таким образом, настой действует на веко и постепенно проникает в глаз.Делай этот компресс хотя бы два или три раза в течение дня.4. Гигиена поможет бороться с конъюнктивитомСоблюдение гигиены помогает не только лечить, но и избежать этой болезни.Советуем следовать этим простым советам:В первую очередь, не три постоянно глаза.Во-вторых, для больного глаза заведи отдельное полотенце.В-третьих, не трогай глаза грязными руками.А также, если ты носишь контактные линзы, следуй всем рекомендациям.А еще во время лечения не пользуйся косметикой. Если у тебя часто бывает конъюнктивит, то лучше ее не использовать. Или, по крайней мере, косметика должна быть натуральной и не вызывать аллергии.5. Щелочная диетаКогда в организме есть какое-то воспаление, в нем повышается кислотность. А потому включи в диету больше продуктов с щелочными свойствами. В результате кислотно-щелочной баланс нормализуется.Итак, ешь чаще:Овощи и зеленьТакие фрукты, как, к примеру, авокадо, помело, лимон, бананы, арбузЧеснокОрехи и семенаВодорослиКайенский перец6. Натуральные глазные каплиИмей в виду, чтобы бороться с конъюнктивитом, можно использовать натуральные глазные капли. Это, например, капли из лекарственного растения очанки.Гомеопатические глазные капли тоже помогают при конъюнктивите. И, к счастью, они не дают побочных эффектов.7. Натуральные пищевые добавкиНа помощь придут и некоторые натуральные пищевые добавки. В особенности, применяй те, что содержат:Витамин А: есть в продуктах, богатых каротином и бета-каротином.Витамины группы В: очень полезны для глаз.Витамин Е: предотвращает вред, который могут причинить зрению свободные радикалы.Витамин С: укрепляет иммунитет, а также способствует лучшему усвоению витаминов А и Е.Итак, как видишь, домашних средств для лечения этой болезни глаз довольно много. К счастью, они доступны и просты. А потому сразу используй их при первых же признаках!