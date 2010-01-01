Стресс у ребенка: 10 причин, почему ваш ребенок расстроен

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Взрослые часто произносят наивную фразу: «Хорошо быть маленьким, никаких забот!». Однако они забывают, что дети постоянно подвергаются негативному воздействию стрессов, вызванных школьными оценками, конфликтами с родителями и сверстниками. По статистике, у 72% детей частые беспокойства становятся причиной проблем с поведением, а у 62% ухудшается физическое здоровье: появляются головные боли, расстройства желудка и другие симптомы ВСД. В этой статье мы рассмотрим 10 негативных факторов, подавляющих настроение ребенка.1. Быстрое развитие ребенкаЕсли 30 лет назад в детском саду малыши складывали кубики и рисовали картинки пальцем, то сегодня усиленно занимаются чтением, математикой, иностранными языками, учатся компьютерной грамоте и приобретают первые деловые навыки. Родители отдают их в центры раннего развития, надеясь воспитать маленьких гениев. Однако постоянные нагрузки – испытание для неокрепшей психики: дети попросту не успевают адаптироваться.2. Школьные нагрузки и контрольныеСовременные академические нагрузки, частые тесты и контрольные оказывают на детей нешуточное давление. Вспомните, как вы боялись получить плохую оценку и зубрили непонятные математические формулы. Если ребенок отказывается ходить в школу, плачет, нервничает, плохо ест и спит – это не обычные капризы, а серьезные признаки стресса.3. Внеклассная деятельностьУровню активности современных детей может позавидовать любой взрослый. Каждый их день распланирован: поход в школу, в спортивную секцию, на курсы языка, к репетитору по алгебре или на танцы. Однако спорт и искусство должны снимать стресс, а не добавлять его. Если ребенок устает, поговорите с ним: возможно, он захочет уменьшить нагрузки или заняться саморазвитием в более спокойных условиях.4. Недостаток физической активностиВо многих школах сокращают часы физкультуры, опасаясь за здоровье учеников. В этом действительно есть логика: непомерные нагрузки много раз становились причиной серьезных заболеваний и даже смерти детей. Однако спорт – естественный выход для стресса, и если у ребенка зашкаливает количество нерастраченной энергии, это может сделать его беспокойным и даже агрессивным.5. Влияние медиа и просмотр взрослого контентаДети регулярно видят сцены секса и насилия по ТВ, в интернете и кино, но им сложно самостоятельно сформировать к этим вещам правильное отношение. Действительно, родителям стало труднее контролировать контент, который потребляет ребенок, да и делать это нужно осторожно, без фанатизма. Вместо того чтобы прятать компьютер, планшет или смартфон, достаточно регулярно говорить с любопытным ребенком об актуальных проблемах, доступно объясняя события окружающей действительности.6. Издевательства и насмешкиЕсли раньше конфликты со сверстниками происходили исключительно в школе и во дворе, то сегодня список потенциально опасных мест пополнился социальными сетями. Люди в интернете более жестоки и раскованны. Касается это и детей. Послать оскорбительный комментарий можно в один клик, не особо беспокоясь о последствиях. И если взрослые меньше обращают на них внимание, то подростки с ранимой самооценкой по-настоящему страдают от насмешек. Запущенные случаи издевательств в интернете могут даже стать причиной депрессии у ребенка.7. Недостаток снаСегодня каждый третий ребенок от 6 до 17 лет имеет в своей комнате хотя бы один электронный девайс, который мешает вовремя уснуть. Зависимость от социальных сетей и компьютерных игр – одна из главных причин бессонницы у детей и подростков, а систематические проблемы со сном вызывают ухудшение памяти и снижение настроения.8. Хронические заболеванияУвы, хронические заболевания у детей – не редкость. Некоторые из них долгое время протекают бессимптомно, другие досаждают частыми рецидивами. Так или иначе, ребенок чувствует не только физический, но и психологический дискомфорт, ведь ему хочется играть со сверстниками, развлекаться, учиться. Постоянные походы к врачу и прием лекарств – испытание, с которым непросто справиться даже взрослому.9. Развод родителейПочти 1,5 миллиона детей каждый год переживают развод родителей, что само по себе является тяжелой психологической травмой. Выясняя отношения или решая неурядицы, взрослые часто забывают спросить мнение ребенка, и это не может не отразиться на его эмоциональном благополучии. Страхи, комплексы, замкнутость, вспышки гнева – лишь немногие последствия распада семьи.10. Стрессы родителейДаже если вы старательно скрываете собственные стрессы, обмануть ребенка вряд ли получится. Дети обладают удивительной проницательностью и сенситивностью. Даже младенец способен почувствовать эмоции мамы и папы, глядя на их напряженные лица. Конечно же, это не значит, что вы должны отворачиваться или прятаться. Хотите, чтобы ребенок был счастлив? Станьте счастливыми сами.