Лучшие домашние средства для борьбы с изжогой

Что делать, если вы столкнулись с сильным приступом изжоги, а лекарств и аптек поблизости нет? Эксперты назвали несколько быстродействующих домашних рецептов.Если вы часто мучаетесь от изжоги, то вам нужен большой завтрак и небольшой ужин. Помимо похудения данный режим питания стабилизирует метаболизм и сократит количество приступов изжоги. Обязательно избавьтесь от жира на животе, который не только увеличивает риск грыжи желудка, но и способствует изжоге. Сократите в рационе количество углеводов, и это улучшит симптомы, как выяснили ученые ещё в 2006 году. Снижение числа углеводов до 20 г или меньше в день существенно изменяет уровень pH в желудке.Попробуйте определить, какие именно причины приводят к изжоге. Ведите специальный пищевой дневник, с помощью которого можно установить, какие продукты питания провоцируют нежелательные симптомы. Чаще всего ими бывают жирные и кислотные блюда и напитки, острая пища, кофе, шоколад, пиво и вино. Возьмите под контроль уровень стресса. Эта древняя биологическая реакция человеческого организма на какие-либо угрозы связана в том числе и с изжогой.Начните носить более свободную одежду, чтобы не давить на область живота. Не употребляйте пищу позже, чем за три часа до отхода ко сну. Подушка в постели должна находиться чуть на возвышении, чтобы количество случаев изжоги сократилось. Жуйте пищу, которая провоцирует выработку слюны, вроде хрустящих овощей. Не забывайте про продукты питания, обладающие способностью бороться с симптомами изжоги. К их числу относятся зеленые листовые овощи, пробиотики, имбирь, куркума, сок алоэ вера, продукты с высоким содержанием пищевых волокон, а также обычная вода.