5 удивительных причин, почему огурец помогает убрать жир на животе
1. Улучшение состояния слизистой оболочки желудка
Язвенная болезнь желудка - крайне распространённая патология сегодня. В огурце содержатся вещества, близкие по свойствам к мукопротекторам и обладающие смягчающим эффектом, которые помогают уменьшить воспалительную реакцию и предотвращают раздражение слизистой оболочки желудка. В альтернативной медицине этот овощ используется для лечения язв и эрозий.
2. Детоксикация организма
В семечках огурцов содержатся вещества, обладающие диуретическим эффектом. Они нормализуют пассаж мочи и помогают выводить жидкость и токсины из организма. Это, в свою очередь, устраняет вздутие живота и способствует укреплению брюшных мышц.
3. Снижение уровня глюкозы и холестерина
В исследовании, проведенном на животных, было установлено, что экстракт огурца снижает уровень холестерина на 29%; также уменьшается уровень глюкозы крови. Сапонины и флавоноиды, содержащиеся в огурце, обеспечивают антигипергликемический и холестериноснижающий эффекты.
4. Устранение запора
Огурцы могут улучшить состояние пациентов, страдающих запорами, благодаря высокому содержанию воды и клетчатки. Рацион питания, в котором присутствуют сырые овощи, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.
5. Низкокалорийный источник энергии
Исследования показывают, что успешное снижение массы тела зависит от количества потребляемых калорий. Огурец не содержит жира и является низкокалорийным, но богат хлорофиллом и другими биологически активными веществами. Если вы уже поели и всё ещё ощущаете голод, огурец станет отличным выбором!
Помните, что успешное снижение массы тела возможно только при комбинации регулярных физических нагрузок и рационального питания. Надеемся, данный материал оказался для вас полезным!
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