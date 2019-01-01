5 удивительных причин, почему огурец помогает убрать жир на животе

Огурец может помочь вам снизить уровень подкожного жира. Дело в том, что в этом овоще содержится большое количество жидкости и клетчатки, которые помогают выводить токсические вещества, нормализуют метаболизм, препятствуют задержке воды в организме. Безусловно, снижение процента подкожного жира - это непростая задача, которая требует комплексного подхода. Вот 5 биологических эффектов, объясняющих, как огурец может помочь убрать жир на животе.1. Улучшение состояния слизистой оболочки желудкаЯзвенная болезнь желудка - крайне распространённая патология сегодня. В огурце содержатся вещества, близкие по свойствам к мукопротекторам и обладающие смягчающим эффектом, которые помогают уменьшить воспалительную реакцию и предотвращают раздражение слизистой оболочки желудка. В альтернативной медицине этот овощ используется для лечения язв и эрозий.2. Детоксикация организмаВ семечках огурцов содержатся вещества, обладающие диуретическим эффектом. Они нормализуют пассаж мочи и помогают выводить жидкость и токсины из организма. Это, в свою очередь, устраняет вздутие живота и способствует укреплению брюшных мышц.3. Снижение уровня глюкозы и холестеринаВ исследовании, проведенном на животных, было установлено, что экстракт огурца снижает уровень холестерина на 29%; также уменьшается уровень глюкозы крови. Сапонины и флавоноиды, содержащиеся в огурце, обеспечивают антигипергликемический и холестериноснижающий эффекты.4. Устранение запораОгурцы могут улучшить состояние пациентов, страдающих запорами, благодаря высокому содержанию воды и клетчатки. Рацион питания, в котором присутствуют сырые овощи, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.5. Низкокалорийный источник энергииИсследования показывают, что успешное снижение массы тела зависит от количества потребляемых калорий. Огурец не содержит жира и является низкокалорийным, но богат хлорофиллом и другими биологически активными веществами. Если вы уже поели и всё ещё ощущаете голод, огурец станет отличным выбором!Помните, что успешное снижение массы тела возможно только при комбинации регулярных физических нагрузок и рационального питания. Надеемся, данный материал оказался для вас полезным!