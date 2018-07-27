7 неочевидных симптомов нарушенного кровообращения

Сидячий образ жизни, несбалансированное питание и вредные привычки часто становятся причиной плохого кровообращения. Однако многие люди не знают о том, что в их организме нарушена циркуляция крови, пока не начинаются серьезные проблемы со здоровьем.Врачи назвали 7 ранних симптомов, которые указывают на то, что ваше кровообращение требует пристального внимания.1. Вечно холодные конечностиЕсли ваши ладони и ступни остаются холодными даже в жаркую погоду, то, скорее всего, это связано с плохим кровообращением.2. Изменение цвета кожных покрововПоявление бледно-желтого или голубоватого оттенка кожи на некоторых участках тела может сигнализировать о плохой циркуляции крови.3. Онемение и покалывание конечностейЭти симптомы могут быть вызваны разными причинами. Но если подобное состояние не редкость, то онемение и покалывание конечностей могут указывать на нарушение кровообращения.4. Перемежающаяся хромотаНедостаточное кровоснабжение мышц нижних конечностей даже при умеренной физической нагрузке (ходьбе) становится причиной кислородного голодания тканей, что проявляется болевым синдромом и защитной реакцией - перемежающейся хромотой.5. Проблемные ногти на ступняхНедостаточный приток крови может стать причиной возникновения проблем с ногтями на ногах. Даже если на руках они выглядят как обычно.6. Урежение мочеиспусканияЕсли при обычном потреблении жидкости вы стали ходить в туалет меньше трех раз в день, нужно забеспокоиться. Это может указывать на то, что к вашим почкам поступает недостаточное количество крови.7. Проблемы в интимной сфереПоскольку чувство возбуждения тесно связано с притоком крови к половым органам, при плохом кровообращении проблемы в постели могут появиться как у мужчин, так и у женщин. И таблетки, усиливающие либидо, тут не помогут!Что можно сделать?В большинстве случаев неправильное кровообращение является следствием ошибок, которые человек совершает ежедневно. В качестве профилактики нужно соблюдать несколько важных правил.Откажитесь от курения. Никотин сужает и повреждает сосуды, что часто становится причиной нарушения циркуляции крови.Ограничьте потребление трансжиров. Маргарин и масло низкого качества могут привести не только к проблемам с кровообращением, но и к сердечно-сосудистым заболеваниям.Пересмотрите свое отношение к алкоголю. Спиртные напитки для кровообращения очень опасны!Занимайтесь спортом. Еженедельно 150 минут легкой аэробной нагрузки или 75 минут интенсивных упражнений на ваш выбор.Принимайте горячие ванны (40–50 °С). По утверждению врачей, 15 минут такой водной процедуры ежедневно улучшает функции сердца.Если вы обнаружили у себя признаки нарушения кровообращения, недостаточно просто изменить свой образ жизни. Эти симптомы часто указывают на более серьезные проблемы со здоровьем, устранить которые без медицинской помощи невозможно. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу!