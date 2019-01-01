Инсульт у женщин: 6 ранних признаков, которые нельзя игнорировать!

Инсульт - это тяжёлое сердечно-сосудистое заболевание, при котором происходит повреждение клеток головного мозга вследствие нарушения мозгового кровообращения. Сегодня инсульт занимает 2 место в мире среди причин смерти после ишемической болезни сердца. Нарушения мозгового кровообращения требуют немедленного обращения за медицинской помощью, при этом каждая секунда может стать решающей. Знание характерных признаков инсульта может спасти жизнь вам или окружающим. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы пациента на полноценную реабилитацию.Перекос одной половины лица, внезапное появление слабости в конечности, нарушение речи - наиболее характерные признаки инсульта, однако существуют симптомы, которые чаще наблюдаются у женщин. На них остановимся подробнее.1. Приступы судорогОсновная опасность инсульта заключается в необратимом повреждении клеток головного мозга, а судороги - одно из возможных проявлений этого процесса. Вам следует немедленно обратиться к доктору при возникновении приступов.2. ОбморокБезусловно, обморок может быть вызван различными причинами: низкое артериальное давление, беременность, нарушение сердечного ритма, снижение уровня кислорода в крови. При инсульте происходит нарушение тока крови по сосудам головного мозга, что также может привести к обмороку. Обязательно обратитесь к врачу.3. Невыносимая головная больСогласно данным исследования, мигрени увеличивают риск возникновения инсульта на 50%, а женщины гораздо чаще страдают данным заболеванием, чем мужчины. Внезапное появление мучительной головной боли - показание к немедленному обращению за медицинской помощью.4. Внезапное помутнение сознанияЕсли вы отмечаете внезапные изменения личности или психического состояния (нарушение ориентации во времени, пространстве, в самом себе), вам следует тут же обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут свидетельствовать об инсульте. Здесь же стоит упомянуть, что злоупотребление спиртными напитками или приём наркотических веществ также увеличивают риск развития нарушения мозгового кровообращения.5. Приступ икотыКратковременный приступ икоты - это обычно смешно и весело. Однако в ходе исследования, опубликованного в “Журнале неврологии и нейрофизиологии”, было установлено, что непрекращающаяся икота может быть признаком инсульта. Да, в это довольно трудно поверить.6. Тошнота и головокружениеДанные симптомы часто пациенты связывают лишь с пищевым отравлением, но мало кто знает, что они также могут говорить о нарушении мозгового кровообращения.Инсульт - это тяжёлое состояние, которое требует неотложной медицинской помощи. Будьте всегда начеку и обращайтесь к врачу при возникновении симптомов, описанных выше. Поделитесь этой информацией со своими родственниками и друзьями!