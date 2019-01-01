Инсульт у женщин: 6 ранних признаков, которые нельзя игнорировать!
Перекос одной половины лица, внезапное появление слабости в конечности, нарушение речи - наиболее характерные признаки инсульта, однако существуют симптомы, которые чаще наблюдаются у женщин. На них остановимся подробнее.
1. Приступы судорог
Основная опасность инсульта заключается в необратимом повреждении клеток головного мозга, а судороги - одно из возможных проявлений этого процесса. Вам следует немедленно обратиться к доктору при возникновении приступов.
2. Обморок
Безусловно, обморок может быть вызван различными причинами: низкое артериальное давление, беременность, нарушение сердечного ритма, снижение уровня кислорода в крови. При инсульте происходит нарушение тока крови по сосудам головного мозга, что также может привести к обмороку. Обязательно обратитесь к врачу.
3. Невыносимая головная боль
Согласно данным исследования, мигрени увеличивают риск возникновения инсульта на 50%, а женщины гораздо чаще страдают данным заболеванием, чем мужчины. Внезапное появление мучительной головной боли - показание к немедленному обращению за медицинской помощью.
4. Внезапное помутнение сознания
Если вы отмечаете внезапные изменения личности или психического состояния (нарушение ориентации во времени, пространстве, в самом себе), вам следует тут же обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут свидетельствовать об инсульте. Здесь же стоит упомянуть, что злоупотребление спиртными напитками или приём наркотических веществ также увеличивают риск развития нарушения мозгового кровообращения.
5. Приступ икоты
Кратковременный приступ икоты - это обычно смешно и весело. Однако в ходе исследования, опубликованного в “Журнале неврологии и нейрофизиологии”, было установлено, что непрекращающаяся икота может быть признаком инсульта. Да, в это довольно трудно поверить.
6. Тошнота и головокружение
Данные симптомы часто пациенты связывают лишь с пищевым отравлением, но мало кто знает, что они также могут говорить о нарушении мозгового кровообращения.
Инсульт - это тяжёлое состояние, которое требует неотложной медицинской помощи. Будьте всегда начеку и обращайтесь к врачу при возникновении симптомов, описанных выше. Поделитесь этой информацией со своими родственниками и друзьями!
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