5 привычек, которые дают эффект продления жизни

Ученые из Гарвардского университета смогли выяснить, какие факторы способны существенно увеличивать продолжительность жизнь, и обеспечивать активную старость. Их выводы основаны на данных анализа сведений о состоянии здоровья 45 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин, собиравшихся в течение тридцати лет.В частности, среди таких факторов оказалось умеренное употребление алкоголя. Бокал хорошего пива, стакан красного вина, рюмка коньяка, - если что-то из этого выпивается один раз за несколько дней, есть шанс примкнуть к числу долгожителей.Другим условием для обретения долголетия является отказ от курения. Причем, отмечают исследователи, этот принцип относится и к тем, кто постоянно сталкивается с пассивным курением – табачный дым обладает очень высокой способностью повреждать клеточные структуры организма.Помимо этого, в вашей обыденной жизни обязательно должны присутствовать регулярные физические упражнения. На ежедневные физические нагрузки должно приходиться не менее 30 минут. Один из лучших эффектов в этом плане дают пешие прогулки и посильные пробежки в местах зеленых зон – территорий с обилием растительности.Очень важно для долгой жизни контролировать свой вес. Имеющиеся данные научных исследований говорят о том, что ожирение способно отнять у человека минимум пять лет его жизни. Впрочем, дефицит массы тела тоже опасен – для сопротивления старению необходимо иметь хорошо развитую мускулатуру.Питание и связанные с ним привычки – это тоже серьезный фактор влияния на состояние организма и продолжительность жизни, утверждают ученые. Наблюдения за долгожителями показывают, что им бывают свойственны разные пристрастия, но в рационе таких людей точно нельзя увидеть большого количества переработанного мяса. В целом отказ от активного употребления продуктов промышленной переработки является серьезной заявкой на долголетие.