5 натуральных способов победить стресс

Стресс заслуженно обвиняют во многих болезнях и расстройствах, так как он разрушительно воздействует на наш организм. И вот 5 натуральных способов борьбы с этим негативным явлением.Исследование с участием 200 000 человек, проведённое в Индии, показало, что 46% работников страдают от какой-либо разновидности стресса. Это натуральная реакция нашего организма на внешние раздражители и давление. Хронический стресс оказывает негативное воздействие на тело, настроение, поведение, вызывая самые разные последствия вроде головных болей, тревожных состояний, усталости и раздражительности. Причины стресса бывают разными, как и методы борьбы с ними. Однако существует несколько форм воздействия на человека, находящегося в состоянии стресса, которые доказали свою эффективность.К примеру, физическая активность в любой ее форме положительно воздействует на уменьшение уровня стресса. У физических нагрузок много преимуществ, благодаря им в организме вырабатываются эндорфины, успокаивающие сознание. Уровень стрессовых гормонов также уменьшается. Обязательно организуйте свою жизнь, так как сбитый график и полная дезорганизованность лишают нас ощущения контроля над происходящими событиями, что усиливает чувство стресса.Более активно используйте растительные продукты в вашем рационе. Некоторые из них обладают успокаивающим воздействием. Изучите свойства тех или иных растений. Кстати, очень важно употреблять правильную пищу. Следите за тем, чтобы в рационе были представлены разные группы продуктов, овощи и фрукты, цельнозерновые, молочные продукты, рыба и курица. Они помогут вам получить достаточное количество углеводов, белков, жиров, витаминов и минералов. Наконец, огромное значение имеет сон. Он абсолютно необходим для правильного управления стрессом, ведь невысыпающиеся люди демонстрируют повышенную раздражительность и усталость.