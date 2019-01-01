Сколько алкоголя в неделю сокращает жизнь на 5 лет?

Проанализировав данные почти 600 тысяч человек, ученые установили: существует доза выпивки, превышение которой грозит человеку уменьшением продолжительности жизни.Людей, охваченных наблюдениями, разделили на группы в зависимости от количества еженедельно выпиваемого алкоголя. За каждым испытуемым наблюдали от полутора до тринадцати лет. За время проекта более 40 тысяч человек умерли, у более 39 тысяч человек было обнаружено какое-нибудь сердечно-сосудистое заболевание.Приняв в расчет факторы риска (курение, диабет), авторы работы констатировали: если человек выпивает более 50 граммов спирта в неделю (около двух бокалов вина), то вероятность уйти из жизни преждевременно, начинает расти.«К 40 годам все участники исследования, употреблявшие алкоголь, продемонстрировали снижение ожидаемой продолжительности жизни - от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто регулярно употреблял более 350 мл чистого спирта в неделю», - сообщили научные специалисты.Ученые добавили, что продолжительность жизни начинает сокращаться уже на уровне употребления спиртного меньше 100 мл в неделю. В этом случае риск преждевременной кончины коррелировал с высоким риском инсульта, ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии.