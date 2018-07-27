Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения

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Новый метод доставки увеличивает растворимость куркумина.Пигмент, содержащийся в куркуме, может использоваться для эффективного лечения глаукомы на ранней стадии.Как пишет Лента.ру, ученые Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что пигмент куркумин, содержащийся в куркуме, может использоваться для эффективного лечения глаукомы на ранней стадии.Исследователи разработали новый метод доставки куркумина, который, как показано, защищает нейроны сетчатки глаза от повреждения.Для этого были созданы наночастицы, которые содержали пигмент, связанный с безопасным для человека поверхностно-активным веществом и стабилизатором. Это позволяет использовать куркумин в составе глазных капель, а не пероральных таблеток, которые нужно принимать в большом количестве из-за плохой растворимости пигмента и которые способны вызвать желудочно-кишечное отравление.Новый метод доставки увеличивает растворимость куркумина в 400 тысяч раз. У крыс, страдающих от глаукомы, применение капель в течение трех недель вызвало снижение скорости ухудшения зрения. Кроме того, ученые не отметили никаких нежелательных побочных эффектов.