Врачи рассказали, действительно ли рыбий жир так полезен

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Аптечный рыбий жир не приносит здоровью практически никакой пользы.Рыбий жир в капсулах на самом деле не помогает предотвратить развитие болезней сердца. Это показало исследование канадских ученых, участие в котором приняло более 100 000 человек.Употребление аптечного рыбьего жира дает оздоровительный эффект лишь в 3-х из 1000 случаев. Но и тогда польза этой биологической добавки слишком незначительна."Употребление капсулированного рыбьего жира, не улучшает состояния сердечно-сосудистой системы, не предотвращает возникновение сердечного приступа и не снижает риск преждевременной смерти, как считалось ранее", — говорит доктор Ли Хупер, ведущий автор исследования.Естественный рыбий жир, в отличие от аптечного, обладает приписанными ему свойствами. По словам ученых, для поддержания здоровья дважды в неделю следует употреблять рыбу жирных сортов. Предпочтение рекомендуют отдавать лососю, тунцу и скумбрии.