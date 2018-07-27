Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови

Специалисты рассказали о полезных свойствах дыни.Дыня — не только изумительно вкусный продукт, но и чрезвычайно полезный. Витаминов в ней намного больше, чем в арбузе, а железа в 18 раз больше, чем в молоке.Насколько она полезна и почему стоит ее кушать, изучай вместе с нами.1. Она содержит витамин С, полезные вещества которые помогают стабильно работать организму.2. Элементы при поступлении в организм помогают предотвратить множество заболеваний, а так же рак и инсульт.3. Витамин А, который есть в дыне важен для здоровья зубов, слизистых оболочек, улучшает зрение.4. Дыня это природный энергетик, поэтому ее можно употреблять для похудения в сочетании с интенсивными тренировками.5. Помогает остановить развитие рака.6. Разжижает кровь и сохраняет сосуды здоровыми.7. Дыня это прекрасное мочегонное средство, поэтому если ее есть по утрам, твои почки будут здоровыми.8. Стабилизирует работу пищеварительной системы.9. Кожа будет упругой и медленно стареть. Дыню можно применять и наружно. Необходимо прикладывать тонкие ломтики к лицу и в области декольте.10. Предотвращает выпадение волос и способствует их росту.Противопоказания и вредные свойства дыниИзбыточное потребление дыни может спровоцировать появление резей в кишечнике и развитие диареи.Диетологи не рекомендуют есть мякоть дыни на голодный желудок, пить простоквашу или холодную воду после ее употребления в пищу, сочетать ее с крепкими алкогольными напитками.В дынной мякоти присутствует большое количество разнообразных сахаров. По этой причине плоды дыни не рекомендовано включать в рацион лиц, болеющих сахарным диабетом.Незрелые плоды дыни противопоказаны людям, страдающим язвой желудка или гастритом.Средства народной медицины, приготовленные на основе семян дыни, могут причинить вред здоровью людей, страдающих заболеваниями селезенки.Абсолютным противопоказанием к потреблению дыни в пищу является индивидуальная непереносимость. В то же время лицам, имеющим повышенную склонность к развитию аллергических реакций на другие раздражители, следует также проявлять осторожность при включении в рацион плодов данного растения.