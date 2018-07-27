Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови
Дыня — не только изумительно вкусный продукт, но и чрезвычайно полезный. Витаминов в ней намного больше, чем в арбузе, а железа в 18 раз больше, чем в молоке.
Насколько она полезна и почему стоит ее кушать, изучай вместе с нами.
1. Она содержит витамин С, полезные вещества которые помогают стабильно работать организму.
2. Элементы при поступлении в организм помогают предотвратить множество заболеваний, а так же рак и инсульт.
3. Витамин А, который есть в дыне важен для здоровья зубов, слизистых оболочек, улучшает зрение.
4. Дыня это природный энергетик, поэтому ее можно употреблять для похудения в сочетании с интенсивными тренировками.
5. Помогает остановить развитие рака.
6. Разжижает кровь и сохраняет сосуды здоровыми.
7. Дыня это прекрасное мочегонное средство, поэтому если ее есть по утрам, твои почки будут здоровыми.
8. Стабилизирует работу пищеварительной системы.
9. Кожа будет упругой и медленно стареть. Дыню можно применять и наружно. Необходимо прикладывать тонкие ломтики к лицу и в области декольте.
10. Предотвращает выпадение волос и способствует их росту.
Противопоказания и вредные свойства дыни
Избыточное потребление дыни может спровоцировать появление резей в кишечнике и развитие диареи.
Диетологи не рекомендуют есть мякоть дыни на голодный желудок, пить простоквашу или холодную воду после ее употребления в пищу, сочетать ее с крепкими алкогольными напитками.
В дынной мякоти присутствует большое количество разнообразных сахаров. По этой причине плоды дыни не рекомендовано включать в рацион лиц, болеющих сахарным диабетом.
Незрелые плоды дыни противопоказаны людям, страдающим язвой желудка или гастритом.
Средства народной медицины, приготовленные на основе семян дыни, могут причинить вред здоровью людей, страдающих заболеваниями селезенки.
Абсолютным противопоказанием к потреблению дыни в пищу является индивидуальная непереносимость. В то же время лицам, имеющим повышенную склонность к развитию аллергических реакций на другие раздражители, следует также проявлять осторожность при включении в рацион плодов данного растения.
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