Врачи назвали пять смертельно опасных привычек

5 привычек, которые убьют вас быстрее сигарет.Курение сигарет вызывает привыкание и является одной из самых нездоровых привычек в мире. В США такое явление постепенно исчезает, процент взрослого курящего населения снизился с 42% в 1965 году до 15% в 2015 году.Тем не менее, исследователи изучающие риски смертности, утверждают, что поскольку из страны «уходит» курение, теперь на первый план выходят другие факторы риска, намного опаснее, чем сигареты.ОдиночествоРост социальных сетей и ослабление личных контактов привели к тому, что бывший главный хирург Вивек Мурти назвал одиночество глобальной эпидемией. И это может быть смертельно.Джулиана Холт-Лунстад, профессор психологии в Университете Бригама Янга, обнаружила в своих исследованиях, что одиночество уменьшает продолжительность жизни людей, эквивалентно курению 15 сигарет в день.Сидячий образ жизниСидячий образ жизни увеличивает риск развития разных видов рака, как показывает исследование 2014 года.Исследователи включили в свои мета-анализы данные четырех миллионов человек, и подсчитали, как часто они сидели, чтобы смотреть телевизор, работать и ездить на работу.В итоге, пришли к выводам, что каждый час такого занятия увеличивает вероятность рака толстой кишки и легких.Потеря снаЦентры по контролю и профилактике заболеваний назвали лишение сна проблемой общественного здравоохранения, так как от 50 до 70 миллионов человек в США имеют расстройство сна или бодрствования.Профессор Валерий Гафаров из Всемирной организации здравоохранения отметил в 2015 году, что недостаточный сон повышает риск инсульта и сердечного приступа в той же степени, что и регулярное употребление сигарет.Плохое питаниеМногочисленные доказательства показали, что сладкие, обработанные пищевые продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут подвергать людей потенциально смертельным заболеваниям при одинаковых, если не более высоких, показателях, чем курение.В 2016 году исследователи, изучающие риски смертности от плохого питания, пришли к выводу, что смертность превышает уровень смертности от алкоголя, наркотиков, незащищенного секса и комбинированного табака.Искусственный загарВ 2014 году исследователи опубликовали исследование в JAMA, в котором обнаружено, что искусственный загар приводит к большему количеству случаев рака кожи, чем курение с раком легких.«Учитывая большое количество случаев рака кожи, связанных с так называемым солярием, свидетельствует о серьезной проблеме общественного здравоохранения», — писали исследователи.