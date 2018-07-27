Самые полезные продукты для сохранения молодости и красоты
Кто из нас не мечтает как можно дольше сиять здоровьем и молодостью. На самом деле, замедлить течение времени вполне реально - при условии упорного ухода за собой.
В частности, особое внимание следует уделять питанию, включив в рацион полезные продукты из этой подборки.
Куркума
Эта специя замедляет процесс старения.
Морковь
Содержит витамин А, который защищает от преждевременного старения кожи. И помните - морковь лучше есть сырой.
Авокадо
Употребление одного такого суперфрукта в день снижает уровень холестерина и поддерживает восстановление клеток кожи.
Ягоды
Клубника, ежевика, виноград, черника содержат антиоксидантные вещества, которые предупреждают некоторые типы повреждения клеток.
Цитрусовые
Это богатый источник витамина С и фолиевой кислоты.
Помидоры
Содержат ликопен, который защищает кожу от УФ-лучей и предупреждает сердечно-сосудистые заболевания. А еще предотвращает онко-заболеваниям.
Чеснок
Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и улучшает кровообращение.
Масляная рыба
Лосось, анчоус, тунец и камбала - источник жирных кислот Омега-3, снижает уровень холестерина. Они помогают в уходе за кожей, предупреждая окисление клеток, возникает с возрастом.
Оливковое масло
Альфа-линоленовая кислота, которую содержит оливковое масло, обеспечивает увлажнение и тонизирование кожи.
Черный шоколад
Содержит флавоноиды, которые защищают кожу от УФ-повреждений и увлажняют ее. Но возьмите на заметку, что речь идет о шоколаде с содержанием какао не менее 75%.
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