Самые полезные продукты для сохранения молодости и красоты

Эти вкусные продукты способны замедлять старение.Кто из нас не мечтает как можно дольше сиять здоровьем и молодостью. На самом деле, замедлить течение времени вполне реально - при условии упорного ухода за собой.В частности, особое внимание следует уделять питанию, включив в рацион полезные продукты из этой подборки.КуркумаЭта специя замедляет процесс старения.МорковьСодержит витамин А, который защищает от преждевременного старения кожи. И помните - морковь лучше есть сырой.АвокадоУпотребление одного такого суперфрукта в день снижает уровень холестерина и поддерживает восстановление клеток кожи.ЯгодыКлубника, ежевика, виноград, черника содержат антиоксидантные вещества, которые предупреждают некоторые типы повреждения клеток.ЦитрусовыеЭто богатый источник витамина С и фолиевой кислоты.ПомидорыСодержат ликопен, который защищает кожу от УФ-лучей и предупреждает сердечно-сосудистые заболевания. А еще предотвращает онко-заболеваниям.ЧеснокПомогает поддерживать нормальный уровень холестерина и улучшает кровообращение.Масляная рыбаЛосось, анчоус, тунец и камбала - источник жирных кислот Омега-3, снижает уровень холестерина. Они помогают в уходе за кожей, предупреждая окисление клеток, возникает с возрастом.Оливковое маслоАльфа-линоленовая кислота, которую содержит оливковое масло, обеспечивает увлажнение и тонизирование кожи.Черный шоколадСодержит флавоноиды, которые защищают кожу от УФ-повреждений и увлажняют ее. Но возьмите на заметку, что речь идет о шоколаде с содержанием какао не менее 75%.