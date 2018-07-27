Диетологи назвали лучший напиток для эффективного похудения

Лимон — богатый полезными веществами и витаминами фрукт. Чаще всего мы добавляем его в чай в период сезонных простуд для укрепления иммунной защиты организма. Также фрукт сжигает лишний жир, поэтому широко используется в похудении. Напиток, в который добавляют лимон, освежает и отлично утоляет жажду. Разберемся, почему полезно пить воду с добавлением лимона именно утром до завтрака и как ее правильно приготовить.Польза лимонной воды по утрамЕсли регулярно пить такую воду, через некоторое время можно заметить следующие положительные свойства напитка:• понизится уровень сахара в крови, что полезно для диабетиков;• очищаются сосуды от вредных отложений, укрепятся их стенки;• ускорится обмен веществ;• профилактическое действие против болезней сердца и сосудов;• очищаются внутренние органы, в том числе желудок, кишечник, печень, почки;• из организма выведутся токсины и прочие вредные вещества;• замедлится процесс старения кожи и появления морщин;• окрепнут защитные силы организма;• понизится давление, что поможет гипертоникам.Благодаря содержанию в лимоне большого количества аскорбиновой кислоты, не только будете меньше болеть, но и у вас будет улучшаться настроение, появиться больше энергии. Вода с лимоном обладает и противовоспалительным эффектом, и потогонным действием, так что можете ее пить при повышенной температуре тела.Можно заменить утренний кофе стаканом лимонной воды, она тоже бодрит и помогает проснуться. Ваша умственная деятельность в течение дня станет более продуктивной.Все чаще воду с соком лимона используют в целях похудения. При включении цитрусового напитка в рацион лучше усваиваются питательные вещества, организм очищается и процесс пищеварения проходит быстрее и лучше. Вода с лимоном выводит лишнюю жидкость из организма и борется с отечностью.Как правильно приготовитьДля того, чтобы приготовить витаминный напиток, нужно вскипятить воду, остудить ее примерно до 30 градусов и выдавить в нее сок лимона, на 250 мл кипяченной воды берите не больше четверти лимона.Имейте в виду, что лучше пить воду комнатной температуры, ни в коем случае не из холодильника, холодная вода с утра негативно повлияет на пищеварение. Добавляйте лимонный сок в воду непосредственно перед употреблением, если вода постоит, то потеряет большую часть витаминов.Не превышайте концентрацию сока в воде, напиток со слишком большим количеством лимонной кислоты раздражает слизистую желудка и разъедает эмаль зубов. Не забывайте придерживаться этих правил употребления:• Пейте воду сразу после того, как проснулись. Потом проведите утренние гигиенические процедуры, а к завтраку приступайте не раньше, чем через полчаса после того, как выпили ее.• После лимонной воду не пейте молоко с высокой жирностью, это спровоцирует расстройство желудка.• Если хотите уберечь зубную эмаль от повреждения, пейте цитрусовую воду через трубочку.Итак, вода с лимонным соком помогает всем органам и системам человека работать лучше, очищаться от мешающих и вредных веществ, тонизирует, поднимает настроение, помогает сбросить лишние килограммы.ПротивопоказанияВы можете пить ее по утрам на голодный желудок, если у вас нет следующих противопоказаний:• слишком чувствительные зубы;• повышенная кислотность желудка, болезни, раздражающие его слизистую;• повреждения слизистой рта.Также нельзя употреблять напиток с лимоном людям, имеющим аллергию на цитрусовые, с осторожностью ее рекомендуется пить беременным женщинам и кормящим мамам.