Врачи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца

Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщил сайт Оксфордского университета.

Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.

Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечнососудистой системы на 12% реже остальных людей.

По словам специалистов, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
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