Медики назвали алкогольный напиток, который продлевает жизнь

Обычно в качестве напитка долголетия называют красное вино, которое действительно традиционно употребляется в регионах с высоким уровнем долгожителей.Но согласно исследованию ученых из Университета штата Коннектикут (США), в полезном влиянии на сердце белое вино не уступает красному.Красное вино считается источником антиоксидантных веществ, в частности, ресвератрола, поскольку на его изготовление идет еще и кожица винограда, изобилующая полезными микроэлементами.Но эксперимент на грызунах продемонстрировал: регулярное употребление небольшого количества белого вина приводит к снижению физиологических маркеров сердечного приступа, - и все это как следствие действия тех же антиоксидантов.«Бокал белого вина, выпиваемый время от времени, так же полезен для сердца, как и бокал красного», - высказались авторы работы.Белое вино лишено ресвератрола. Но молекулярный анализ показал, что в нем содержатся такие вещества, как тиросол и гидрокситиросол. Изучая действие этого вина на мышей, ученые обнаружили, что данные компоненты белого вина защищают целостность митохондрий – «энергетических подстанций» клеток организма, в том числе сердечных.