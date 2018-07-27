Назван лучший напиток для профилактики сахарного диабета

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Диабет принято считать чумой двадцать первого века. Но совсем недавно учёные обнаружили что с помощью кофеина можно снизить содержание сахара в крови.Теперь используя новую способность клеток почек люди, болеющие диабетом, смогут избавиться от болезненных уколов употребляя кофе.Ещё в 2005 году исследователи из Японии установили, что кофе снижает риск развития диабета. Недавние эксперименты швейцарских учёных подтвердили этот факт на грызунах. В ходе опыта учёные давали крысам продукты, содержащие кофеин. В результате исследования у подопытных снизилось содержание глюкозы в крови, и нормализовались показатели холестерина.Авторы проекта обнаружили новые свойства почек, клетки которых вырабатывают важный компонент для поддержания здоровья после употребления кофе. Швейцарские эксперты под руководством Мартина Фюссенеггера разработали клетки почек, отвечающие на рецепторы кофеина. Эта разработка получила название С-STAR.Так же исследование показало, что даже кофе, не содержащий кофеин имеет такой же хороший эффект. Если результаты исследования у людей окажутся положительными, то в будущем диабет можно будет лечить при помощи этого ароматного напитка.