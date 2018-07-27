Стало известно, от каких болезней могут защитить морепродукты

Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.Врач Андрей Беловешкин убежден, что рыба и другие морепродукты способны защитить от сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других болезней.Регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных и аллергических болезней, депрессии.Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.Селен, который содержится в рыбе, способен уберечь мозг от воздействия ртути. Исследования Финского института здоровья показали, что жизнь в городе в 34 раза опаснее, чем употребление морепродуктов в плане загрязнения.Врач объясняет, что морепродукты – это целый комплекс нутриентов (составные части натуральных пищевых продуктов).В рыбе и морепродуктах, помимо омега-3, много таурина, минералов (цинк, селен, йод, железо и многие другие в усваиваемой форме), витамин D и многое другое.Для получения суточной дозы омега-3 необходимо съесть 200 граммов рыбы, в 100 граммах мидий содержится половина ежедневной нормы селена, а в 110 граммах лосося – одна суточная норма витамина D.