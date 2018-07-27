Медики подсказали, как быстро проснуться утром

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Тема актуальная для каждого человека - как легко просыпаться по утрам.Конечно проснуться можно и пять и в шесть утра, и даже раньше, но если организм к этому не подготовлен, то вся мозговая и физическая активность закончится уже днем.Рассмотрим, какие меры нужно соблюдать, чтобы проснуться утром пораньше:Если нужно встать в пять утра, то спать нужно лечь не позже двадцати двух часов. Потому что человеку чтобы выспаться нужно не менее семи восьми часов.За пару часов до сна необходимо выключить телевизор, компьютер, телефон, чтобы мозг перестал воспринимать потоки информации и это будет способствовать быстрому засыпанию.Прием пищи нужно прекратить за два часа до сна. Уснуть на пустой желудок гораздо проще.Перед сном проветрить спальнюЕсли утром удалось проснуться в нужное время, главное не заснуть опять. Для этого можно завести несколько будильников, которые будут звонить с определенным интервалом.Самое главное, что позволяет рано проснуться, это конечно же режим. Нельзя сразу переходить на раннее пробуждение. Лучше постепенно. Нельзя долго залеживаться в постели в выходные, это собьет весь режим и потом опять нужно будет перестраиваться.Утром можно сделать гимнастику, она поспособствует лучшему пробуждению, а так же она про стимулирует активность организма.Но бывает так, что людям лень сделать самый простой комплекс упражнений. А это очень негативно сказывается на их здоровье. При этом могут возникать:Заболевания костей и мышц.Бессонница. Которая продолжается долгое время.Заболевания кишечника.Повышениями давления.Состояние стресса.Нарушение работы всего организма, при отсутствии физических нагрузок грозит представителям обоих полов. Но организм женщины всегда реагирует острее. И разработанный индивидуальный комплекс упражнений позволит быть в форме и выглядеть отлично по утрам.Во время физической активности, в виде комплекса упражнений, происходит:Улучшение обмена веществ.Улучшается работа кишечника.Происходит выход ядовитых веществ из организма.Стабилизируется вес.Начинает функционировать весь организм.Улучшена работа сердца.Увеличивается сопротивляемость болезням.Те люди, что выполняют по утрам гимнастику отличаются высокой работоспособностью.Рассмотрим некоторые упражнения для зарядки:Наклоны и повороты головы, а также круговые вращения.Вращательные движения руками и кистями рук.Наклон корпуса в разные стороны.Вращение тазом, как в танце живота.Приседания.Упражнение типа «велосипед».Планка, в течение минуты.Упражнения с использованием скакалки и обруча.Выполняют упражнения на свежем воздухе или в проветриваемой комнате. Перед зарядкой выпивают стакан воды. Сначала движения должны быть плавными, а потом их интенсивность постепенно увеличивается.Упражнения можно выполнять с музыкальным сопровождением. По окончании необходимо принять контрастный душ.Исходя из вышесказанного, для того чтобы научиться просыпаться пораньше, не нанося вреда организму и зарядиться бодростью на весь день необходимо соблюдать режим и постараться делать утреннюю гимнастику.