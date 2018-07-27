Назван лучший продукт для продления жизни

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Употребление рыбы способствует снижению смертности.Китайские ученые установили: существует продукт питания, помогающий снизить смертность от всех причин.Исследователи осуществили эксперимент с участием более 420 тысяч мужчин и женщин. Сведения о самочувствии людей собирались на протяжении 16 лет, за это время умерли 54 тысяч мужчин и 31 тысяча женщин.Проанализировав обстоятельства смерти участников соотношении с особенностями их питания, специалисты заключили: регулярно употреблявшие рыбу люди снижали свой личный риск смерти от разных заболеваний. В частности, мужчины, которые часто ели рыбу, были в меньшей степени склонны к смертности от заболеваний сердца и сосудов, а также от болезней печени. Женщинам употребление рыбы обеспечивало снижение риска умереть от болезни Альцгеймера.Авторы исследования резюмировали в итоге, что употребление рыбы, которая насыщена омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствует снижению смертности. Напомним, что в 2015 году исследователи из Гарвардского университета в США заявили о том, что употребление рыбы способствует продлению жизни на два года.Ученые тогда заявили, что для поддержания достаточного уровня ценных жирных кислот в организме необязательно есть рыбные блюда каждый день - достаточно употреблять две порции рыбы в неделю.