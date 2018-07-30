Разработан новый метод диагностики рака печени

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Молекула обладает способностью изменяться при наличии симптомов гепатита.Научным сотрудникам Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Индонезии удалось разработать инновационный метод диагностики рака печени. Он основан на идентификации белка поло, идентичному присутствующему организме киназе-1, способному реагировать на проявления гепатита C.Киназа-1, рассказали исследователи для МедикФорума, поможет выявлять онкологическое заболевание печени и определять стадию недуга пораженного вирусом органа. Данная молекула обладает способностью изменяться при наличии симптомов гепатита. Благодаря ей специалистам удастся обнаруживать рак печени на раннем этапе и экстренно назначать пациенту необходимую в подобных случаях терапию и профилактику.Онкологические заболевания на сегодняшний день считаются одним из наиболее распространенных недугов. Их подразделяют на два вида – первичные и метастатические. Первичная стадия рака печени в четверти случаев выявляется у жителей развитых государств, но количество онкобольных с каждым годом возрастает. Специалисты связывают такую тенденцию с распространением вируса гепатита. Метастатический вид болезни является следствием онкологического поражения других органов, вызывающего появление метастаз в печени. Рак того органа становится причиной смерти многих людей.Метод, разработанный учеными из Индонезии, может послужить в качестве маркера диагностики онкологии печени, пораженной гепатитами C или B. Ученые из Института молекулярной биологии им. Эйкмана намерены зарегистрировать права на интеллектуальную собственность и продолжить исследования в данной области, чтобы решить проблему онкологии на более поздних стадиях и разработать новую эффективную методику для борьбы с недугом.