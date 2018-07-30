Проблемы со слухом могут привести к болезням сердца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Нарушения слуха увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний среди пожилых людей.Американские исследователи изучили истории болезни 433 пациентов в возрасте от 80 до 106 лет для того, чтобы определить существование связи между возрастными нарушениями слуха и риском сердечно-сосудистых болезней. Остроту слуха участников исследования оценивали с помощью специальных аудиограмм. Учитывались все виды сердечно-сосудистых болезней и факторы риска, включая болезни коронарных артерий, сосудистые патологии, диабет, различные проявления гипертонии и курение.Из всей группы у 359 пациентов отмечались серьезные нарушения слуха, а у остальных они не выходили за рамки нормы. Чаще всего пациенты, страдавшие от выраженной потери слуха, также имели гипертонию. Еще среди них нередко встречались страдающие болезнями коронарных артерий, причём нарушения слуха наблюдались чаще у мужчин, чем у женщин.Учёные выяснили, что чем более выраженной является потеря слуха и чем выше скорость, с которой это происходит, тем выше вероятность развития каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Вот почему так важно по мере старения защищать свой слух, так как это, возможно, обеспечит и дополнительную защиту для сердца. К основным эффективным методам профилактики относят диету, физические нагрузки, отказ от курения, а также защиту от сильных шумов и травм.