Назван лучший фрукт для профилактики онкозаболеваний

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Ученые утверждают, что сливы зря недооценивают. Эти плоды — такой же мощный антиоксидант, как и признанный враг свободных радикалов – голубика. При этом голубики на планете гораздо меньше, и стоит она дороже. Применительно к Украине сравнение очень актуальное. Голубика у нас считается завозной редкостью, а недостатка в собственных сливах мы не испытываем круглогодично. К примеру, весной свежих плодов нет, а сушенных – предостаточно.О том, что сливы прекрасно действуют как слабительное и желчегонное, улучшают перистальтику, нам известно по собственному опыту. А американцы не поленились и провели масштабные исследования, которые доказали, что в сине-фиолетовых плодах содержится огромное количество антиоксидантов. В одной свежей сливе их столько же, как в горсти голубики. А эту ягоду ранее считали самым сильным антиоксидантом. Теперь получается, что лидерство стоит отдать сливе. По словам автора исследований Кэтрин Коллинз, ягоды голубики люди добавляют во фруктовый салат, а сливы “можно есть просто так и получать от этого большую пользу”.Как уверяет исследовательница, 2-3 сливы в день достаточно, чтобы насытить организм необходимым количеством антиоксидантов. Если же питаться черносливом, то хватит и 1-2 сушеных плодов.Напомним, антиоксидантами называют вещества, которые борются со свободными радикалами в организме, повреждающими клетки, и как результат, предотвращают некоторые заболевания. В том числе и онкологические.Вернемся к тому, что сейчас продается на рынках. То есть к черносливу. Его рекомендуют не только при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Гипертоникам довольно часто прописывают “черносливную” диету, поскольку эти сухофрукты нормализуют давление. Они богаты витаминами, белками, углеводами и органическими кислотами, калием, кальцием, натрием, фтором, йодом. Причем, правильно высушенные плоды очень долго сохраняют все качества свежих.Отличить правильно высушенные плоды от халтуры несложно. Если плод имеет кофейный оттенок, значит, он был сначала ошпарен кипятком для дезинфекции. В этом случае чернослив теряет многие питательные качества, вкус же становится горьковатым, что всегда свидетельствует о неправильной сушке. Хорошо высушенный чернослив — сладкий, с легкой кислинкой, имеет ровный черный цвет с незначительным блеском.