Эта популярная специя поможет "сжечь" лишние килограммы
Статья исследователей опубликована на сайте учебного заведения.
В ходе экспериментов, которые проводились как над мышами, так и с участием людей-добровольцев, было установлено, что коричневый альдегид – вещество, придающее корице ее вкус и цвет, – препятствует развитию ожирения и гипергликемии.
Этот компонент напрямую воздействует на жировые клетки (адипоциты), заставляя их сжигать энергию с помощью процесса термогенеза.
Как отмечают авторы исследования, под воздействием коричневого альдегида возрастала экспрессия генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, а также увеличивалось количество белков Ucp1 и Fgf21, играющих важную роль в сжигании жира.
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