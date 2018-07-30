Эта популярная специя поможет "сжечь" лишние килограммы

Ученые из Мичиганского университета (США) выяснили, что корица помогает избавиться от лишнего веса.Статья исследователей опубликована на сайте учебного заведения.В ходе экспериментов, которые проводились как над мышами, так и с участием людей-добровольцев, было установлено, что коричневый альдегид – вещество, придающее корице ее вкус и цвет, – препятствует развитию ожирения и гипергликемии.Этот компонент напрямую воздействует на жировые клетки (адипоциты), заставляя их сжигать энергию с помощью процесса термогенеза.Как отмечают авторы исследования, под воздействием коричневого альдегида возрастала экспрессия генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, а также увеличивалось количество белков Ucp1 и Fgf21, играющих важную роль в сжигании жира.