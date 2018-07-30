Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь

Британские диетологи назвали продукты, потребление которых поможет человеку чувствовать себя лучше и жить дольше.

Одними из таких продуктов оказались консервированные овощи, которые запечатываются в первозданном виде и хранятся максимально долго.

Неожиданно к полезной еде диетологи причислили чипсы и шоколада. От употребления этих продуктов ранее диетологи отговаривали своих пациентов.

Но, как утверждают эксперты, чипсы из магазина могут помочь обеспечить организм большой частью суточной потребности в калориях. Однако злоупотреблять ими не следует, так как такая пища считается нездоровой.

Что касается шоколада, то он способен радовать сладкоежек большим количеством бета-глюкана. Этот имуномодулятор позволяет контролировать уровень холестерина в крови и активирует иммунную систему во время болезней.

По мнению ученых, запрет следует наложить на пиццу, колбасу, хлеб, маргарин и готовые продукты
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