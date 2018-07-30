Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь

Британские диетологи назвали продукты, потребление которых поможет человеку чувствовать себя лучше и жить дольше.Одними из таких продуктов оказались консервированные овощи, которые запечатываются в первозданном виде и хранятся максимально долго.Неожиданно к полезной еде диетологи причислили чипсы и шоколада. От употребления этих продуктов ранее диетологи отговаривали своих пациентов.Но, как утверждают эксперты, чипсы из магазина могут помочь обеспечить организм большой частью суточной потребности в калориях. Однако злоупотреблять ими не следует, так как такая пища считается нездоровой.Что касается шоколада, то он способен радовать сладкоежек большим количеством бета-глюкана. Этот имуномодулятор позволяет контролировать уровень холестерина в крови и активирует иммунную систему во время болезней.По мнению ученых, запрет следует наложить на пиццу, колбасу, хлеб, маргарин и готовые продукты