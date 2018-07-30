Названы предупреждающие признаки рака костного мозга

Костный мозг - это важнейший орган кроветворной системы. С его помощью происходит преобразование стволовых клеток в различные типы клеток крови: эритроциты, тромбоциты и лейкоциты.Правильная работа костного мозга важна для поддержания здоровья. Например, ежедневно его эффективная работа позволяет обновить почти 1% эритроцитов!Что такое рак костного мозга?Иногда клетки костного мозга начинают неконтролируемо быстро расти, не успевая приобрести специализацию. Это состояние классифицируется как рак этого органа. Существуют определенные факторы риска, которые могут способствовать развитию этого заболевания.Типы рака костного мозгаВ зависимости от того, какие клетки были затронуты, онкологи выделяют различные формы рака костного мозга.1. Множественная миеломаЭтот тип рака костного мозга встречается чаще всего. При множественной миеломе нарушается дифференциация плазмоцитов, которые отвечают за иммунные реакции, что резко снижает способность организма бороться с инфекциями.2. ЛимфомыЭти злокачественные образования обычно развиваются в лимфатических узлах, но иногда они могут начать свою разрушительную работу с костного мозга.3. Лейкемия (лейкоз)При данной патологии нарушается процесс образования и созревания лейкоцитов, поэтому иммунная система организма не способна бороться с инфекциями. Из-за чрезмерного разрастания белого кровяного ростка функция тромбоцитов и, как результат, свертываемость крови ухудшаются. Лейкоз может быть острым или хроническим. Существуют различные типы этого заболевания, и каждый из них нуждается в разных методах лечения.4. Метастатический ракТак бывает, если злокачественный процесс начался в других органах, а затем распространился на структуры костного мозга.Симптомы рака костного мозгаНаиболее распространенным признаком рака этого типа является боль в костях. Другие же зависят от типа и локализации заболевания.1. Симптомы множественной миеломы могут включать в себя:-боль в костях;-переломы;-общую усталость;-инфекции;-изменения в режиме мочеиспускания;-тошноту и рвоту;-потерю веса.2. Симптомы лейкемии могут включать в себя:-общую слабость;-хроническую усталость;-высокую температуру;-боль в костях;-потерю веса;-ночную потливость;-частые инфекции;-увеличенные лимфатические узлы;-гематомы;-боли по всему телу.3. Симптомы лимфом схожи с вышеперечисленными, но могут также включать в себя:-зуд кожи;-боли в животе;-постоянный кашель;-потерю аппетита.Если вы или ваши близкие обнаружили у себя какой-либо из этих симптомов, необходимо посетить врача для исключения данного патологического состояния.Помните, что ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление и стойкую ремиссию! Многие люди с раком костного мозга хорошо реагируют на терапию и в течение многих лет живут полноценной жизнью.