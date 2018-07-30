5 привычек, из-за которых изжога обостряется еще сильнее

Многим знакомы проявления изжоги: жжение в груди и горьковатый привкус во рту. По статистике, с изжогой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Но, несмотря на то, что эта проблема настолько распространена, большинство людей практически ничего не знают о причинах изжоги и методах ее преодоления.Начнем с того, что изжога сама по себе не является болезнью. Это лишь симптом того, что гастроэнтерологи называют гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Изжога возникает, когда кислота из желудка попадает в верхние отделы пищевода. Сама по себе она не опасна, хоть и причиняет много неприятностей, таких как боль в горле, сухой кашель, проблемы с глотанием и сном.Если изжога – ваш регулярный спутник, вам стоит обратиться к врачу и соблюдать диету и режим питания. Но даже если вы редко испытываете изжогу, вам будет полезно знать, что вызывает и усиливает ее.1. Чашечка утреннего кофеУ разных людей изжога может возникать как реакция на разные продукты. Но все врачи сходятся на одном: продукты, содержащие кофеин (среди них чай, кофе и шоколад) являются мощнейшими провокаторами изжоги.2. Алкоголь и табакАлкоголь приводит не только к похмелью, но и к изжоге. Медики утверждают, что алкоголь и сигареты усиливают давление на сфинктер желудка, который призван удерживать содержимое желудка в его полости и препятствовать его попаданию в просвет пищевода. Кроме того, алкоголь и табак приводят к обезвоживанию организма.3. Мятная жвачкаЕсли вы любите мятную жевательную резинку, вам стоит отказаться от нее (или хотя бы выбрать другой вкус). Как и кофеин, концентрированная мята ослабляет сфинктер желудка и способствует выбросу кислоты. Так что все, что содержит ярко выраженный мятный вкус: леденцы, жвачки, десерты и напитки – должно быть для вас под запретом.4. Ночные походы к холодильникуЕсли вам очень хочется есть по вечерам – не стоит морить себя голодом. Но очень важно выбирать для этого правильные продукты. Кроме того, если вы страдаете от изжоги, откажитесь от вечернего перекуса за два часа до сна. Как только вы принимаете горизонтальное положение, гравитация перестает быть вашим союзником, поэтому содержимое желудка при расслабленном или неполностью сомкнутом сфинктере попадает в нижние отделы пищевода, вызывая чувство изжоги.5. ПерееданиеНаверняка вам знакомо чувство, когда через 20 минут после начала обеда за праздничным столом у вас появляется изжога. Чем больше пищи вы употребляете, тем медленнее она переваривается и продвигается дальше по кишечнику. А значит, желудочный сок остается в вашем переполненном желудке и готов в любой момент выплеснуться в верхние отделы пищевода.Даже если изжога – не частый гость в вашем организме, советуем вам отказаться от этих вредных привычек. Ведь намного проще предотвратить болезнь, чем лечить ее.