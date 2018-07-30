Блюда из субпродуктов защищают от опасных болезней

Субпродукты превосходят по своей полезности даже известные в диетологии виды мяса – например, куриную грудку. Об этом заявили исследователи Медицинского центра Университета Нью-Йорка.Американские ученые настоятельно советуют употреблять в пищу мясо печени и сердечек домашней птицы.«В субпродуктах присутствует большое количество витаминов, таких как витамины А, Е, группы В, а, кроме того, микроэлементов - калия, магния, железа, меди, цинка, фосфора. Железо из субпродуктов, особенно из печени, усваивается человеческим организмом гораздо легче, чем из овощей», - привели специалисты доводы в пользу употребления печени и сердечек.По словам специалистов, особая ценность субпродуктов в том, что они отличаются высокими уровнями таурина – серосодержащей аминокислоты. При изучении действия таурина на организм человека были получены данные о том, что недостаточное количество этой кислоты в рационе может способствовать развитию разных нарушений – ухудшения качества зрения, ослабления мускулатуры, снижения иммунитета, полового влечения, дисфункций поджелудочной железы и печени. Наиболее серьезные последствия на организм при недостаточном потреблении таурина были выявлены у детей.Ученые из Нью-Йорка отметили, что содержащийся в субпродуктах таурин на 60% понижает вероятность развития ишемической болезни сердца, причем даже при наличии повышенного холестерина в крови. Это же вещество защищает и от развития сахарного диабета второго типа, повышенного артериального давления, добавили они.