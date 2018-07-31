7 привычек офисных работников, разрушающих здоровье

Работа - это необходимость, если вы хотите оплачивать счета и развлекаться, но есть привычки, которые разрушают ваше здоровье.Чтобы правильно заботиться о себе и не тратить время впустую, важно осознать эти потенциальные проблемы для своего здоровья и уклониться от них, когда это возможно.Пропуск завтракаЗавтрак - важный момент. Пропуск завтрака может позволить вам спать еще 10 минут, но он негативно влияет на вашу пищеварительную систему и ваш вес.ДвижениеОчевидно, мы знаем, что работать нужно усердно. Тем не менее, короткая прогулка, чтобы размяться, действительно может повысить производительность. Кроме того короткое отвлечение задачи может привести к появлению лучшей идеи.Постоянная работаВыберите себе день, чтобы просто расслабиться. Вы будете удивлены, как быстро вы сможете отдохнуть. Кроме того, не идите на работу, если вы заболели, коллеги потом поблагодарят вас, что вы не разносите заболевание по офису.ГигиенаВ таком замкнутом пространстве, как офис, микробы быстро распространяются. Мойте руки периодически, прежде чем вернуться к своему столу и браться за кливиатуру или телефон.ТелефонИспользование телефона означает, что на его поверхности огромное количество микробов. Вы не моете телефон, когда вы моете руки, поэтому прикасаясь к телефону снова приносите эти микроорганизмы на кожу. Старайтесь реже использовать телефон и протирать его поверхности в течении дня.