Этот вид сока поможет сохранить молодость

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Употребление свекольного сока признано одним из самых эффективных способов борьбы со старением.Об этом стало известно в результате исследовательской работы ученых американского университета Уэйк-Форест.Эксперты из США отметили, что свекольный сок богат азотной кислотой, при помощи которой можно легко очистить сосуды кровеносной системы. В результате этого улучшается циркуляция крови в различных органах тела. Помимо этого, употребление свеклы способствует снижению артериального давления и предотвращает риск возникновения кардиоваскулярных заболеваний.По словам экспертов, можно значительно снизить вероятность развития старческой деменции, инсульта или инфаркта при помощи ежедневного употребления одного стакана свекольного сока. Известно, что кабачки, шпинат и сельдерей также содержат большое количество азотной кислоты.