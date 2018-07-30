Медики напомнили о главных полезных свойствах меда

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Мед - это один из видов натурального подсластителя, производимого пчелами.Как и сироп, мед - это толстая золотистая жидкость, и имеет много преимуществ для человеческого тела. Какая польза от употребления меда.1. Поддерживает баланс холестерина в организмеКак известно, в нашем организме есть два типа холестерина: хороший холестерин (ЛПВП) и плохой холестерин (ЛПНП). ЛПНП очень опасен для здоровья сердца, в то время как организму требуется достаточный уровень ЛПНП.Поглощая мед, общее количество ЛПНП в организме будет уменьшаться. Автоматический полезный холестерин будет увеличиваться.Исследование подтверждает преимущества меда путем отбора 55 пациентов. В среднем уровень ЛПНП каждого пациента снизился на 5,8 процента, при этом увеличение ЛПВП на 3,3 процента. Интересно еще раз, хотя на вкус сладкий, мед может снизить вес на 1,3 процента.2. Как естественное лекарство от кашляЭто раздражает, когда прерывается комфортный сон, потому что горло зудит из-за кашля. Мед может быть полезным лекарством поскольку он вообще не содержит искусственных химических веществ. Помимо подавления кашля, мед также помогает вам хорошо спать.3. Богат антиоксидантамиПри высоком содержании антиоксидантов мед может быть полезен в качестве эффективного средства против нескольких типов раковых клеток. Кроме того, другие функции антиоксидантов также могут снизить риск развития сердечных проблем и инсульта. Также мед улучшает кровоток, препятствует образованию тромбов.4. Мед можно использовать как лекарство для ранОткрытые раны, вызванные царапинами или ожогами, можно лечить медом. Как: просто нанесите мед на рану. Антибактериальное и противовоспалительное содержание может предотвратить развитие бактерий и закрыть забытую ткань. На самом деле, мед также можно использовать при язвах на теле.5. Помогает снизить уровни триглицеридов в организмеТриглицериды действительно необходимы организму в качестве строителей энергии. Однако, если их слишком много это может вызвать накопление жира, что является фактором некоторых заболеваний сердца и диабета. Потребляя мед на регулярной основе, он уменьшит триглицериды на 11-19 процентов в организме.6. Хотите гладкую кожу? Сделайте маску с медомПомимо помощи в заживлении ран медовые маски также имеют значительные преимущества для кожи. Смесь меда и лимона будет поддерживать здоровую кожу, помогает регенерировать кожу, увлажнять, разглаживать.Способ приготовления. Мед и лимон размешиваются и наносятся на очищенное лицо. Оставьте на 20-30 минут, затем протрите теплой водой. После этого гарантировано чистое и увлажненное лицо.Узнав столь много преимуществ меда, есть ли еще причина не потреблять его?