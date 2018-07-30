Названы самый полезный и вредный способы приготовления картофеля
Жаренный на масле картофель является самым вредным блюдом из этого овоща. Все дело в том, что масло достигает очень высокой температуры кипения и в нем образуются вредные вещества.
По информации кандидата медицинских наук Анатолия Печенки, они могут принести серьезный ущерб здоровью.
«Температура кипения масла достигает 180 градусов. При такой температуре оно становится токсичным и в нем образуются канцерогены. При жарке на сале их образуется меньше», ? отметил медик.
Он также уточнил, что жарить картофель полезнее без острых специй. Однако от блюда стоит совсем отказаться людям с заболеваниями печени.
Самой полезной технологией приготовления картошки врач назвал запекание.
«Самый полезный картофель ? запеченный, на втором месте ? сваренный «в мундире», потому что из него частично вымываются микроэлементы», ? пояснил Анатолий Печенка.
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