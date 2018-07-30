Врачи рассказали, как распознать недостаток калия

Сбалансированное питание поможет восстановить баланс.Дефицит витаминов, белков и микроэлементов может настолько серьёзно ударить по человеческому метаболизму, что восстановить его иногда просто нереально.К счастью, такие состояния – редкость. Но небольшой дефицит чего-нибудь нужного – совсем другое дело. И что самое неприятное, в условиях современной жизни, может развиться дефицит абсолютно всего, чего угодно. Даже калия, хотя, казалось бы, уж его-то в здоровой пище предостаточно. Но нет. Так что Joinfo.ua сейчас расскажет вам, как этот дефицит проявляется и как его нужно исправлять.Как восполнить недостаток калияЧестно говоря, баланс калия можно восстановить всего за пару дней, путём коррекции питания. Некоторые продукты содержат реально много калия. К ним относятся: авокадо, зеленые овощи, разнообразные салаты, морковь, картофель, фасоль и чечевица, цитрусовые, грибы, рыба, молочная продукция и много чего ещё.Самые обычные продукты, которые регулярно появляются на столе у каждого. Так что заработать дефицит калия реально сложно. Нужно либо полностью перейти на питание фастфудом и полуфабрикатами… В принципе, жёсткая диета с огромным дефицитом калорий тоже может привести к возникновению дефицита калия. Но, честно говоря, это наименьшая проблема всех таких диет.Но исправить ситуацию можно реально за несколько дней. Разве что при этом заметно возрастёт нагрузка на почки, но это не настолько страшно, чтобы нельзя было пережить.Основные симптомы недостатка калияОтечность. Нарушение баланса калия приводит к задержке жидкости в организме. Дело в том, что отказывает натрий-калиевый насос, который отвечает за перемещение молекул воды через клеточную мембрану. Так что водный баланс начинает нарушаться.Запор. Проблемы с балансом воды, больше воды всасывается в кишечнике, хуже переваривание, медленнее перистальтика, появление запоров. Всё логично, хотя и не слишком приятно.Головокружение. Меньше воды, гуще кровь, медленнее кровоток, хуже снабжение кислородом мозга, головокружения.Аритмия. Для эффективной работы автоматического водителя ритма сердца нужна определённая концентрация калия. И если её нет – он идёт «вразнобой». А это чревато и повышенным тромбооразованием, и ухудшением кровоснабжения мозга.Судороги и слабость. Без натрий-калиевого насоса, мышцы не способны эффективно корректировать баланс кальция в клетках, что приводит к развитию судорог в одних группах мышц и слабости в других.Повышенная усталость. Кислорода мало, слабость мышц, мало жидкости – ну как в таких условиях чувствовать себя бодрым и отдохнувшим? А никак. Даже сон не помогает.При тяжелых нарушениях метаболизма, а в ситуации с дефицитом калия – это как раз оно, стоит не заниматься самолечением и самодиагностикой, а обратиться к специалисту. Просто очень уж редко случается отдельный дефицит исключительно калия.