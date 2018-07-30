Медики назвали легкий способ продления жизни

Оказалось, что кофе влияет на продолжительность жизни.Употребление кофе может помочь прожить на десять лет дольше, - и для этого годятся даже самые дешевые его разновидностиДаже те люди, которые пьют дешевый растворимый кофе, имеют намного больше шансов увеличить свою жизнь на 10 лет. Результаты исследования, в ходе которого учеными был сделан подобный вывод, опубликовал журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Internal Medicine.Специалисты проанализировали данные, предоставленные им Национальным институтом онкологии и относящиеся к миллиону человек, ставшими участниками очень крупного исследовательского проекта. В течение 20 лет эти люди регулярно проходили медосмотры и анкетирования, содержащие вопросы об образе жизни и привычках.В течение десяти лет расследования умерли 14 225 человек. Изучая обстоятельства и факторы этих смертей, ученые обратили внимание на то, что большая часть скончавшихся участников не любила кофе или же употребляла его редко и в малых дозах.«Именно факт потребления кофе больше всего влиял на смертность. У людей, которые его регулярно употребляли, риск внезапно умереть был много ниже, - и неважно, пил ли человек растворимый напиток, либо пользовался кофе в зернах», - сообщили авторы работы.В то же время исследователи пояснили, что обнаруженная ими защищенность от ранней смертности, свойственная любителям кофе еще нуждается в дополнительном изучении.