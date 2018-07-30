Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день
Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца.
Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже других людей.
По словам специалистов, зеленые яблоки очень полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
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