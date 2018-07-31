Названы простые способы, помогающие употреблять больше жидкости

Не все могут выпить за день рекомендуемую норму воды.Вода – как бы поставщики не скупились на красивые эпитеты, на вкус она примерно одинаковая. Диетологи предлагают нехитрые советы, как сделать воду вкуснее и полезнее.Натуральные сокиДобавьте в воду сок фруктов, источник витаминов. Самый популярный вариант вкусного и полезного микса - вода с выжимкой из цитрусовых. Приготовить такую воду очень просто: добавьте в стакан воды сок четвертинки лимона или половинки лайма.Оптимальная температура жидкости - комнатной температуры. Так вы сохраните целебные свойства цитруса. Кстати, витамин С, содержащийся в таких фруктах, улучшает кожу и выводит токсины из организма.Похожими свойствами обладает клюквенная вода - это надежный источник глюкозы и фруктозы, в ней также много пектинов. Клюква – прекрасное средство от авитаминоза. Сок этой ягоды также используется для профилактики и лечения простудных заболеваний.Замороженный сокЗалейте натуральный свежевыжатый сок в формочки для льда и поставьте их в морозилку. Фруктовые кубики придутся кстати, особенно в жару. Вариант попроще - использовать замороженные дольки мандарина вместо льда.Важно: перед заморозкой фрукта необходимо тщательно промыть и аккуратно высушить плод. Иначе вместо мандарина вы найдете в морозилке большой кусок льда.Свежие фруктыНастаивайте нарезанные фрукты или ягоды в воде – залейте их на пару часов. Подойдут любые плоды. Но ананас, например, поможет восстановить энергию – в нем много электролитов: калия, магния, натрия и кальция. И, конечно, все слышали, что этот тропический фрукт помогает сбросить лишний вес.ОвощиТем, кто блюдет диету, овощные миксы станут хорошим подспорьем. Аромат такого напитка помогает бороться с чувством голода. Можно использовать воду после варки овощей (очищенных) - в ней сохраняются полезные вещества.Как вариант - использовать в качестве добавки в воду свежий огурец. Замочите нарезанный дольками овощ на ночь в холодной воде, утром процедите напиток. Это придаст напитку максимальное количество освежающего огуречного вкуса.Газированная водаСмешайте в пропорции 1:1 минерализованную и воду без газа. На вкус это особенно не повлияет, но такое сочетание точно не будет скучным.Чаи и травяные настоиПравильный чай, как известно, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В летнюю жару подойдут некоторые травяные напитки. Также от жажды спасут отвары шиповника, листьев смородины и шалфея. Главное - выбрать заварку по вкусу, ведь каждый ингредиент обладает своими целебными свойствами.Свежие травы и добавкиНе менее вкусными и полезными получаются миксы, приготовленные на основе различных растений. Например мяты или базилика. Они могут стать отличным дополнением к более сложному коктейлю или даже главным ингредиентом.Если нужен сладкий вкус без лишних калорий - добавьте в воду сахарозаменитель или подсластитель. Еще один интересный компонент - розовая вода. Она обладает приятным ароматом и общеукрепляющими, успокаивающими свойствами. Чтобы это почувствовать, достаточно добавить несколько капель в свой стакан.Как вы помните, вода – целительный источник влаги для нашего организма. Приучайтесь пить ее в достаточном количестве, чтобы быть здоровее.