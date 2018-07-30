Медики рассказали, что нельзя делать на полный желудок

Холодные напитки не способствуют улучшению пищеварения.Некоторые привычки человека способны вызвать нарушения в пищеварении и усилить ощущения нагрузки.Не следует есть десерт, если чувствуется сытость.Диетологи не советуют этим злоупотреблять, поскольку человек может перебрать с калориями. Это может повлечь тяжесть в желудке, а также лишний вес.Холодные напитки не способствуют улучшению пищеварения. Поэтому откажитесь от их потребления, если сытно поели. Холодная вода может привести к изжоге и болезненным ощущениям в желудке.Не стоит есть фрукты и овощи после обеда или ужина. Все потому, что они будут способствовать процессу брожения и могут привести к газам, вздутию.После приема пищи не стоит сразу заниматься спортом, лучше подождать 20-30 минут. Курение после трапезы уменьшает концентрацию кислорода в крови, что приводит к сосудистым спазмам. Вредная привычка ухудшает процесс пищеварения, а также из-за нее возникают боли в животе.Откажитесь от приема душа с полным желудком. Все потому, что органу пищеварения не хватает кровоснабжения. Поэтому специалисты советуют принимать душ через 1-2 часа после трапезы.