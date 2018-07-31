Эксперты рассказали, можно ли пить фруктовые соки натощак

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Американские диетологи выявили опасность употребления натощак фруктовых соков. Учёные экспериментально доказали, подобные привычки питания нарушают микрофлору кишечника.В исследовании были задействованы лабораторные мыши, которых натощак поили нектарами и соками. Оказалось, что в подобных условиях тонкий кишечник грызуна не мог расщепить фруктовый сахар, и тот напрямую попадал в толстую кишку, нанося существенный урон полезным бактериям, которые оказывались не в состоянии справиться с углеводами. В эксперименте учёные применяли как пакетированные соки, так и фреши.Исследователи подчеркнули, до 90 % фруктозы усваивается исключительно в тонком кишечнике. Они призвали граждан употреблять соки понемногу и спустя 40-60 минут после еды, чтобы пищеварительная система не «перегружалась», а микрофлора кишечника не страдала.Что касается свежих фруктов натощак, в этом вопросе взгляды диетологов разнятся. Большинство учёных склоняется к мнению, что их предпочтительнее употреблять на пустой желудок либо спустя 1-1,5 часа после основного приёма пищи. Фрукты в желудке или тонком кишечнике не перевариваются, но напрямую проходят в толстый кишечник, способный расщепить и усвоить плодовый сахар. Если такую пищу съесть немедленно после продуктов, богатых крахмалом или белками, она не сможет сразу направиться в кишечник и останется в желудке, где подвергнется ферментации.Самыми полезными натуральными соками считаются апельсиновый, грейпфрутовый, виноградный, вишнёвый, грушевый, яблочный, гранатовый, чёрно- и красно-смородиновый, ананасовый, персиковый, абрикосовый, сок лайма.