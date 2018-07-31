Поздний ужин не вредит здоровью

Головная боль миллионов работающих людей – как организовать свой ужин, чтобы не изнывать от голода перед сном, но и не набирать лишние килограммы. Многие утверждают, что питаться нужно за 3-4 часа до сна. Но так ли это?Российский врач-диетолог Надежда Степанова заявила: отказываться от еды после 18.00 – не самая хорошая идея. Она отметила, что крайне малое количество людей способно выдержать вечер без еды на протяжении 5-6 часов. Попытки прекращать есть с наступлением вечера чаще всего приводят к срывам и нарушениям в пищевом поведении.«Чаще всего бывает так: перед сном человек изматывает себя голодом, а потом все-таки сдается и атакует холодильник. Съеденная в таком случае еда - удар по организму: ночью пища начинает бродить, а такая среда благоприятствует появлению глистов и других паразитов», - сказала Надежда Степанова.По словам диетолога, перед сном нужно не голодать, а перекусывать здоровыми и полезными продуктами. Вместо бутербродов с колбасой лучше взять йогурт, кефир или творог. Врачи отметила, что эти продукты даже полезно есть именно перед засыпанием.«В кисломолочных продуктах много белка, который быстро усваивается, тонизирует и расслабляет организм. Если вы привыкли ложиться в полночь, можно без зазрения совести съесть творог с ягодами в 22.00. Мясо оставьте на обед, так намного полезнее», – подсказала диетолог.Эксперт напомнила, что плотная и неподходящая для ночного переваривания пища может вызвать синдром ночного аппетита, связанного со сбоем естественных биологических циклов, расстройством сна, повышением сахара в крови и предпосылками к развитию диабета. Такая еда увеличивает уровень гормона стресса и уменьшает – мелатонина (гормон сна), а также вредит сосудам головного мозга.