8 причин вздутия живота, и как с этим бороться

Вздутие живота – чрезвычайно неприятное и вместе с тем распространенное состояние. Что же вызывает его, и как с этим бороться? Эксперты попробовали разобраться.1. ПерееданиеЭто самая распространенная причина, по которой возникает вздутие. Наверняка вам знакомо это тяжелое чувство в животе. Чтобы избежать неприятных ощущений, ешьте маленькими порциями.2. Тяжелая и жирная пищаЖиры перевариваются дольше белков и углеводов. Поэтому жирная пища дарит не только долгое чувство насыщения, но и вздутие живота. Чтобы избежать этого, сократите потребление жареного в масле и других продуктов питания с повышенным содержанием жира.3. СпешкаПримерно через 20 минут после начала трапезы мозг начинает понимать, полон желудок или еще нет. Поэтому старайтесь есть медленнее, в противном случае, когда сигнал дойдет до мозга, будет уже поздно. Ешьте обдуманно, отмечая вкус и текстуру блюда. Возможно, окажется полезной трапеза с собеседником, - за разговорами вы не съедите много и быстро.4. Искусственные подсластителиБольшинство искусственных подсластителей содержат сорбитол и фруктозу. Они не перевариваются полностью и по этой причине способны вызвать вздутие. Желательно исключить подсластители из меню.5. Цельные зернаС одной стороны, цельные зерна – полезный источник клетчатки. С другой стороны, та же самая клетчатка может вызвать вздутие. Чтобы избежать этого, необязательно отказываться от цельных зерен. Достаточно пить много воды в течение дня. Этот метод работает, поскольку клетчатка начинает впитывает в себя воду и без труда перемещаться по пищеварительной системе.6. Синдром раздраженного кишечника (СРК)Некоторые люди страдают от СРК, который сопровождается вздутием, болью в животе, диареей. Если вам поставили этот диагноз, то предотвратить вздутие можно путем исключения зерновой клетчатки, хлеба, овсяных хлопьев, крекеров, печенья. Возможно, ваш врач пропишет вам пробиотики в виде йогурта.7. Скопление газовБезусловно, все мы люди, и скопление газов в кишечнике свойственно большинству, если не всем. Если это вызывает у вас неприятные ощущения, попробуйте исключить из меню такие продукты, как капуста, брокколи, яблоки, бобовые. Также врачи рекомендуют тщательно прожевывать пищу, чтобы избежать скопления газов.8. ГормоныТакое часто встречается у беременных женщин или в определенные дни цикла. Это возникает из-за прогестерона, который повышается во время менструации или беременности. Чтобы избавиться от вздутия, эксперты рекомендуют употреблять травяные чаи, делать легкий массаж живота и включить в режим тренировок определенные асаны из йоги.