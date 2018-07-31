Улучшить и спасти блюдо: 10 скрытых возможностей воды

Несмотря на то что вода не имеет цвета и запаха, она играет важную роль в приготовлении блюд. Даже если ее нет в самом составе блюда, она все равно так или иначе используется в приготовлении пищи и может выручить в любой момент.Эксперты поделились 10 неожиданными возможностями обычной воды. С ними вы можете не только спасти приготовленное блюдо, но и улучшить его вкусовые качества.Используйте воду при приготовлении яичницыСчитаете, что в приготовлении яичницы нет ничего сложного? Напрасно! Идеальной яичница получается в том случае, если ее готовить не только на масле, но и с добавлением небольшого количества воды. Так она точно не пригорит к сковороде, приобретет более нежный вкус и сохранит в себе максимум полезных веществ. В следующий раз, разбив яйца на разогретую сковороду и дождавшись того момента, когда белок начнет застывать, обязательно добавьте в сковороду немного воды. Вы будете приятно удивлены тем приятным изменениям, которые произойдут со вкусом приготовленного блюда.Кроме того, без ледяной воды нельзя приготовить и идеальные яйца пашот. Готовые яйца обязательно нужно выкладывать с помощью шумовки в холодную воду. Эта простая манипуляция останавливает процесс приготовления продукта.При варке бобовых добавляйте холодную водуФасоль и горох очень питательные и полезные овощи, из которых можно приготовить оригинальные первые блюда, гарниры, салаты и закуски. Но есть в этих продуктах один неприятный момент — варятся они довольно долго.Хотите, чтобы фасоль и горох готовились быстрее? При варке бобов каждые 5-10 минут добавляйте в кастрюлю по столовой ложке холодной воды. Вот увидите, так продукты сварятся гораздо быстрее!Храните зелень в стакане с водойПрактически все хозяйки знают, что хранение зелени не такой уж и простой процесс. Порой достаточно сложно сохранить пучок петрушки, кинзы и базилика. Практически всю зелень, закинутую подальше на полку холодильника, ждет незавидная участь. Чтобы этого не произошло, только что купленную зелень ставьте в стакан с холодной водой: так она хранится намного дольше.А если листья зелени немного пожелтели, просто замочите их в миске с ледяной водой. Такая простая манипуляция вернет вторую жизнь вашей зелени. Что самое интересное, такой прием эффективен со многими травами, салатными листьями и листовой зеленью.Используйте воду для получения нужной структуры пастыПриготовленная по всем правилам кулинарии паста должна иметь кремовую текстуру. Но как этого добиться? Оказывается, для того, чтобы макаронные изделия приобрели ту самую кремовую текстуру, вовсе не обязательно добавлять в блюдо густые и жирные соусы. В этом вопросе вам снова поможет обычная вода, в которой ранее варилась паста. Отлейте немного воды в емкость, когда будете откидывать пасту на дуршлаг. А потом используйте оставшуюся воду вместе с другими ингредиентами для доведения структуры пасты до нужной консистенции.Разбавляйте водой густые супыЧасто случается, что приготовленный суп получается далеким от идеала в плане консистенции. Эту неприятность можно быстро и легко исправить с помощью обычной воды. Она в отличие от овощного бульона абсолютно не влияет на вкус готового блюда. При ее добавлении максимально раскрывается аромат и вкус, входящих в первое блюдо ингредиентов.Создавайте оптимальные условия для выпечкиДалеко не все знают, что для некоторых видов выпечки крайне важно поддержание высокой влажности в духовке. Создать оптимальные условия для этого снова способна обычная вода. Перед отправкой блюда в духовку подготовьте емкость и налейте в нее воду. По мере выпекания блюда в духовке в поставленной емкости вода начнет переходить в пар. Это позволит выпечке равномерно пропечься и, что самое главное, покрыться мягкой корочкой.Запекайте мясо на водяной банеНекоторые виды мяса нужно запекать в духовке на водяной бане. Только так готовое блюдо гарантировано получиться сочным и мягким. А в придачу ко всему так мясо точно не пригорит к поверхности и вам не придется тратить кучу времени на чистку формы для запекания.Добавляйте воду при обжарке овощейДля того, чтобы овощи и зелень в процессе обжарки максимально раскрыли свой вкус, их лучше готовить на сухой сковороде или минимальном количестве растительного масла. С одной стороны в этом нет ничего сложного. Однако нередко происходит так, что при попытке обжарить сразу много зелени и овощей на сковороде, происходят две неприятные ситуации. Продукты быстро начинают высыхать и впоследствии гореть по краям. Соответственно вам приходится добавлять много масла, чтобы остановить эти процессы. В итоге блюдо получается очень жирным и не таким приятным по вкусу.Избежать подобной участи поможет вода. Просто добавьте одну-две столовые ложки воды в сковороду с овощами. Вода способствует образованию пара, который одновременно ускоряет приготовление овощей и зелени и при этом предохраняет их от высыхания и пригорания.Используйте воду для соусовЗачастую в процессе приготовления мяса к форме для запекания прилипают частички еды. Не спешите все выбрасывать и мыть посуду! Прилипшие к стенкам остатки с помощью простой манипуляции можно превратить в ароматный и вкусный соус.Если под рукой не оказалось вина или бульона, сделать вкусный соус можно и на основе обычной воды. Когда будете жарить или запекать курицу, добавьте небольшое количество воды в сковороду. Варите полученный соус на маленьком огне и добавьте в него немного сливочного масла и лимонного сока.Разбавляйте водой густые салатные заправкиКто не любит салаты? Наверное, только те, кто не умеет готовить к ним вкусную заправку. Она считается важнейшим компонентом для салатов, который может даже самое простое блюдо сделать кулинарным шедевром.При использовании густых заправок для салатов, к примеру, приготовленных из тахини или голубого сыра, обязательно добавляйте небольшое количество воды. От введения воды вкус заправки точно не испортится. А вот в плане консистенции вы только выиграете. Вода придает салатной заправке более текучую структуру, соответственно, все части блюда будут равномерно заправлены.