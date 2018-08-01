Какие макароны – самые полезные?..

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Диетологи подчеркивают: для того, чтобы макароны приносили здоровью реальную пользу, необходимо сочетать их с правильными ингредиентами, а также соблюдать размер порций.Цельнозерновые макаронные изделия входят в состав средиземноморской диеты, которую врачи и диетологи рекомендуют для контроля над массой тела и для снижения риска сахарного диабета 2-го типа. Но ключевое слово здесь – цельнозерновые. Эксперты отмечают, что многие виды макаронных изделий являются источником пустых углеводов, то есть, их питательная ценность проигрывает большому количеству калорий.Тем не менее, Американская ассоциация сахарного диабета (American Diabetes Association) назвала макаронные частью здоровой диеты для лиц с сахарным диабетом. При этом специалисты организации уточнили, что имеются в виду цельнозерновые макароны, а также паста из чечевичной и бобовой муки.Такого рода макароны, по их словам, обладают низким гликемическим индексом, который говорит о том, насколько быстро из углеводной пищи может усваиваться глюкоза. Ученые заявили, что продукты с низким гликемическим индексом помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.«Тем не менее, важно ограничить размер порции и свести к минимуму использование высокоуглеводных и жирных соусов», - рекомендовали эксперты.Также они посоветовали употреблять макароны вместе с большим количеством овощей или же сочетать их с легкими белками (рыба). Использование растительного масла при приготовлении блюда из макарон не должно превышать 2 столовых ложек.«Люди должны заполнять половину своей тарелки фруктами и овощами и чуть более четверти - углеводами, такими как макароны», - уточнили специалисты.