8 симптомов гормонального сбоя у женщин, которые часто остаются незамеченными

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Гормональный сбой - довольно распространенная проблема, особенно у женщин. Существует целый список гормонов (в том числе половые, инсулин, кортизол, лептин, мелатонин и тироксин), концентрация в крови которых подвержена колебаниям. При этом страдают практически все системы организма.Поскольку гормоны играют важную роль в функционировании нашего тела, симптомы, вызванные их дисбалансом, могут быть весьма разнообразны.При отсутствии серьезной причины гормонального сбоя от него часто можно избавиться с помощью диеты, физических упражнений и полноценного сна.Но если дисбаланс гормонов вызван каким-либо заболеванием эндокринной системы, то для устранения проблемы вам понадобятся лекарства, сообщает health info со ссылкой на fabiosa.ru.8 распространенных симптомов гормонального сбояЕсли у вас имеется более одного из нижеперечисленных симптомов, обязательно проверьте уровень гормонов!1. АкнеОбычно угри беспокоят нас в подростковом возрасте, а также могут появляться перед началом месячных.Но если у вас постоянные высыпания на коже, с которыми не справляются косметические средства, то такая проблема может быть связана с гормональным фоном.2. Перепады настроенияЖенщины часто испытывают скачки настроения при ПМС, но в этом могут быть виноваты не только половые гормоны.Еще одной распространенной причиной раздражительности и других психоэмоциональных изменений является нехватка или избыток гормонов щитовидной железы.3. Повышенная тяга к определенной едеЕсли вы постоянно испытываете сильное желание включать в пищевой рацион определенные продукты (особенно сладкие, соленые и жирные), то это может указывать на дисбаланс одного из гормонов.4. Увеличение весаЕсли вы внезапно и очень быстро начали набирать лишний вес, то, возможно, уровень одного или нескольких гормонов (таких как кортизол, инсулин, гормоны голода и сытости) может быть выше или ниже положенного.5. Проблемы со сномЗабыли, что такое полноценный ночной сон? Такая проблема часто возникает из-за гормонального дисбаланса.Если вы вдруг стали плохо спать, то в первую очередь проверьте концентрацию кортизола (гормона стресса) в крови.6. Низкое либидоЭтот симптом наблюдается как у женщин, так и у мужчин. Низкий уровень тестостерона (да-да, у представительниц прекрасного пола тоже!) может стать причиной снижения сексуального влечения.7. Хроническая усталостьУсталость - очень распространенный и неспецифический симптом. Поэтому бывает трудно определить наличие гормонального сбоя, основываясь только на этом признаке.Но, если помимо сильной усталости, у вас наблюдаются и другие симптомы из этого списка, то, возможно, нехватку энергии вызывает именно гормональный дисбаланс.Это особенно характерно для гипотиреоза, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов.8. Отеки векМешки под глазами женщины редко ассоциируют с гормональным дисбалансом. Но в некоторых случаях такая отечность может быть вызвана аномально высоким уровнем некоторых гормонов, включая кортизол.