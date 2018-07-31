Названы самые полезные свойства вредной соли

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Хотя соль давно провозглашена чуть ли не главным врагом здоровья человека, у неё тоже есть полезные свойства. И наиболее ценные из них назвали эксперты.Все мы слышали о том, что соль считается чуть ли не белой смертью, ведь именно этот продукт приводит к повышенному артериальному давлению, сердечно-сосудистым болезням и смерти. Учёные настоятельно призывают снизить количество соли до минимума, но отказываться от этого продукта полностью будет неправильным. Во-первых, способность соли вызывать гипертонию никогда не была полностью доказана наукой. Напротив, исследования показывали, что низкосолевые диеты приводили к проблемам со здоровьем. Так, в ходе одного из исследований употреблявшие менее 2,3 г соли в день люди сталкивались с повышенной смертностью, по сравнению с теми, кто употреблял больше соли.Известна способность соли помогать контролировать чувствительность к инсулину и держать уровень сахара под контролем. Соль является натуральным антигистамином, и щепотка соли на язык помогает при аллергических реакциях или приступах астмы. Соль нужна нашему организму для поддержания нормального уровня pH. Желудочная кислота необходима для качественного пищеварения, но у многих россиян ощущается ее нехватка. Соль снижает вспышки адреналина - вроде бы важного гормона стресса. Однако если эти вспышки становятся неритмичными и слишком частыми, то это отрицательно воздействует на организм.Установлено, что соль улучшает качество сна за счёт снижения показателей стресса и ускорения метаболизма. Именно за счёт воздействия на метаболизм при адекватном употреблении соли можно долго сохранять здоровый вес. Соль поддерживает работу щитовидной железы, а также усиливает производство тепла организмом или термогенез. Наконец, адекватное количество соли в рационе балансирует уровень гормонов.