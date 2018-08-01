Врачи рассказали, как получить максимальную пользу от чеснока

Вследствие повышенного интереса ученых к теме влияния диеты на состояние здоровья появляется все больше и больше данных о ценности пищевых продуктов ежедневного употребления. При этом некоторые из тех, которые мы привыкли использовать изо дня в день, не задумываясь об их свойствах, обладают гораздо большим, нежели просто хорошими вкусовыми качествами.Например, чеснок, который присутствует практически в любой кухне мира, является одним из таких суперпродуктов, относящийся к семейству Амариллисовые (Amaryllidaceae), которое также включает лук и лук-порей. Чеснок содержит ряд соединений, которые обеспечивают его оздоровительные эффекты, а также острый аромат. Эти многочисленные соединения содержат антиоксиданты и аллицин, которые обладают антибактериальными свойствами, сообщают исследователи.Согласно широкомасштабным исследованиям чеснок может, по-видимому, улучшить иммунитет и здоровье сердца, снизить уровень триглицеридов и общего холестерина.Чтобы получить максимальную пользу от продукта, нарежьте или раздавите свежий чеснок — это ускорит процесс образования и активации его активных веществ. Подождите 5–10 мин до употребления в пищу или использования в приготовлении блюд, особенно если будете смешивать его с кислой пищей, такой как лимонный сок.