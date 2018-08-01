Врачи объяснили, как распознать тепловой удар

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На эти признаки стоит обратить внимание.Опасное для жизни состояние может развиться за считанные минуты у взрослых, детей, младенцев и даже домашних животных.Тепловой удар возникает в результате сильного перегрева организма, когда ускоряются процессы теплообразования с одновременным снижением или замедлением теплоотдачи в организме. Тепловой удар может произойти не только на пляже в жаркую погоду, но и в бане или сауне, при работе в жарких цехах, в дорожной пробке.С наступлением жаркой погоды угроза теплового удара повышается в десятки раз. Медики назвали признаки этого опасного для жизни состояния, подчеркивая, что важно опередить удар на ранней стадии.Первый и самый важный признак этого состояния – высокая температура тела, которая не снижается продолжительное время. Если пострадавший в создании, то он может испытывать головную боль, головокружение, у него спутано сознание, его тошнит, и нет аппетита, все это сопровождается чрезмерным потоотделением, бледной и липкой кожей, судорогами в ногах, руках и области живота, учащенным пульсом и дыханием.Дети после теплового удара могут стать сонными. Первая помощь при таком состоянии заключается в немедленном охлаждении тела пострадавшего. Ему нужно лечь в прохладное место, снять лишнюю одежду и поднять ноги.Кожу можно обтереть губкой, смоченной прохладной водой, но также большое количество воды должен пить и сам пострадавший. Если через 30 минут человек все еще на грани потери сознания, у него быстрая отдышка и высокая температура, то следует вызвать скорую помощь.У собак тепловой удар проявляется в тяжелом дыхании, чрезмерном слюноотделении, сонливости или потере сознания. В таком состоянии питомцы часто умирают, если их вовремя не переместить в прохладное место, не облить водой комнатной температуры и не отвезти к ветеринару.